Unser erster Tag im Bliem’s: Ankunft im Familienparadies

Unser Zimmer ist perfekt auf die Bedürfnisse von Familien zugeschnitten. Das absolute Highlight für unsere kleine Tochter ist ihr eigener Bereich. Sie hat ein eigenes Zimmer mit einem Stockbett, das sie sofort stolz in Beschlag genommen hat. Es ist selten, eine so durchdachte Raumaufteilung zu finden, bei der sowohl die Eltern als auch die Kinder ihren eigenen Rückzugsort haben.

An der Rezeption wurden wir von Tanja begrüßt. Mit einer Engelsgeduld hat sie uns alles Wichtige im Haus erklärt und uns den Einstieg in den Urlaub so entspannt wie möglich gestaltet. Es ist schön zu merken, dass hier Gastfreundschaft wirklich gelebt wird. Ihr werdet schnell feststellen: Hier seid ihr nicht einfach nur Gäste, sondern Teil einer großen, familiären Gemeinschaft.

Heute war es endlich so weit – der lang ersehnte Familienurlaub hat begonnen. Schon bei der Anfahrt wurden wir von einem strahlend blauen Himmel begrüßt, der die Vorfreude auf die kommenden Tage noch einmal gesteigert hat. Sobald wir die Schwelle von Bliem’s Familienhotel überschritten hatten, fühlten wir uns sofort willkommen.

Kulinarik und Entspannung für alle

Das durchdachte Konzept des Hauses setzte sich beim Abendessen nahtlos fort. Während wir Großen ein feines 5-Gang-Wahlmenü genießen durften, konnten sich die Kleinen am eigenen Kinderbuffet bedienen. Das Beste daran: Als unser kleiner Wirbelwind mit dem Essen fertig war, konnte sie direkt um die Ecke in den Spielraum abbiegen. So dürft ihr euer Menü in Ruhe zu Ende genießen, während die Kinder bereits spielen und toben können. So haben beiden genau das, was sie in dem Moment haben möchten.

Sogar für die sportliche Planung war gesorgt. Noch vor dem Abendessen konnten wir mit dem Chef der Skischule die erste Skierfahrung unserer Kleinen für morgen besprechen und alles genau planen. Er war selbst von Jahrzehnten Skilehrer für den Nachwuchs und weiß deshalb bestens Bescheid, was auf die Kinder zukommt. Es gibt einem ein sicheres Gefühl, wenn die Profis ganz individuell auf die Bedürfnisse der Nachwuchsskifahrer:innen eingehen.

Familiäre Atmosphäre von Anfang an

Was dieses Hotel besonders macht, ist die spürbare Herzlichkeit. Alles wirkt sehr familiär und einladend. Ihr könnt hier die Seele baumeln lassen, ihr dürft die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen und euch ganz wie zu Hause fühlen. Die gesamte Anlage ist extrem familienfreundlich gestaltet, sodass man sich als Eltern keine Sekunde lang Gedanken machen muss, ob die Kinder genug Platz zum Spielen finden. Und das in einem kleinen feinen Haus, in dem sich auch unsere Oma von der ersten Minute an bestens zurechtfindet.

Wir freuen uns riesig auf die nächsten Tage und darauf, was wir hier gemeinsam mit den anderen Urlauber:innen noch alles erleben werden.