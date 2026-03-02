Unser dritter Tag im Bliem’s: Top-Kinderbetreuung und regionalen Schmankerln

Endlich war es so weit: Unsere Kleine durfte heute zum ersten Mal den Kids Club besuchen. Ein großer Dank gilt dabei den Betreuerinnen Vanessa und Laura, die sich mit so viel Hingabe und Fürsorge um sie gekümmert haben. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie erleichternd es ist, sein Kind in so kompetenten Händen zu wissen.

Alle kommen auf ihre Kosten

Während unsere Kleine bestens umsorgt war, konnten auch wir Erwachsenen die Zeit ganz individuell nutzen. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, den Teenie-Raum zu erkunden und mich bei einer Partie Billard zu konzentrieren. Die Oma und die Mama haben sich derweil eine kleine Auszeit gegönnt und einen gemeinsamen Ausflug nach Schladming unternommen, um die Stadt zu erkunden.

Gartenabenteuer und Ausflug zu Sattelberghütte

Das Vormittagsprogramm im Kids Club war prall gefüllt und ließ keine Langeweile aufkommen. Es wurden Puzzles gelöst, farbenfrohe Bügelperlenbilder gestaltet und der Garten unsicher gemacht. Ihr dürft euch das wie ein kleines Abenteuerland vorstellen: Die Kinder haben wirklich alles ausprobiert – von der gemütlichen Netzschaukel über die rasanten Trettautos bis hin zur Affenschaukel. Das gemeinsame Mittagessen rundete den Vormittag perfekt ab.

Am Nachmittag stand ein Familienausflug auf dem Plan. Dank der Empfehlung von Tanja aus dem Rezeptionsteam machten wir uns auf den Weg zur Sattelberghütte. Dieses Ziel ist für Familien absolut empfehlenswert. Neben Spielplätzen und Rutschen bieten die Lehrpfade eine tolle Möglichkeit, die Natur spielerisch zu entdecken. Ein kulinarisches Highlight war die regionale Spezialität „a Miasl“, die ihr dort unbedingt probieren solltet.

Zurück im Hotel ging die Kreativzeit direkt weiter, als aus einfachen Eierbechern kleine Kunstwerke gebastelt wurden. Trotz all der Freude mischte sich am Abend ein wenig Wehmut unter die Stimmung. Unsere Kleine realisiert langsam, dass dieser Generationenurlaub dem Ende zugeht. Obwohl wir noch Zeit haben, vermisst sie das Bliem’s, die liebevollen Betreuerinnen und den Kids Club jetzt schon ein kleines bisschen.