Unser zweiter Tag im Bliem’s: Ski and Swim am Tag; Empfang durch die Chefin des Hauses am Abend
Früher Start und erste Schwünge
Gut ausgeruht und gestärkt durch ein facettenreiches Frühstück sind wir in aller Frühe zur Skipiste aufgebrochen – der kostenlose Skibus bleibt quasi gegenüber vom Hotel stehen. Bei der Talstation angekommen, führte uns der erste Weg zur Skischule Haus, um die Anmeldung zu erledigen und die passende Ausrüstung für unsere fast vierjährige Tochter auszuleihen. Alles verlief reibungslos, sodass wir kurze Zeit später bereits in Wollis Kids Park standen.
Dort konnten wir beobachten, wie unsere Kleine die ersten Erfahrungen auf den Brettern sammelt. Die Skilehrer:innen vermitteln die Grundlagen mit einer beeindruckenden Ruhe und Fokussierung. Schritt für Schritt lernten die Kinder, wie sie den Zauberteppich nutzen, um sicher nach oben zu gelangen, und wie man breitbeinig die ersten Meter bergab bewältigt. Die etwas erfahreneren Kinder durften sich bereits an der Bremstechnik versuchen – das berühmte Pizzastück war hier das große Thema des Vormittags.
Action im Freien und Entspannung im Wasser
Nach den sportlichen Anstrengungen an der frischen Luft ging das Programm am Nachmittag nahtlos in den hoteleigenen Garten über. Dort wartete ein weitläufiger Spielplatz darauf, erkundet zu werden. Während Kinder mit den Tretautos ihre Runden zogen, war der Streichelzoo ein besonderes Highlight, um den Tieren ganz nah zu kommen. Zum Aufwärmen und Ausklingen der Nachmittagsstunden besuchten wir anschließend das hauseigene Hallenbad, was den perfekten Ausgleich zum kühlen Vormittag bot.
Den Abschluss des Tages bildete ein Empfang durch die Chefin des Hauses im gemütlichen Kaminzimmer. Bei solchen Gelegenheiten spürt man deutlich die Philosophie dieses Hauses. Man ist hier keine anonyme Zimmernummer. Die Beziehung zu jedem einzelnen Gast ist dem Team gleichermaßen wichtig, ganz egal ob jung oder alt. Diese familiäre Atmosphäre zieht sich durch das gesamte Hotel und sorgt dafür, dass ihr euch sofort willkommen fühlt.