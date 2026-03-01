Unser zweiter Tag im Bliem’s: Ski and Swim am Tag; Empfang durch die Chefin des Hauses am Abend

Früher Start und erste Schwünge

Gut ausgeruht und gestärkt durch ein facettenreiches Frühstück sind wir in aller Frühe zur Skipiste aufgebrochen – der kostenlose Skibus bleibt quasi gegenüber vom Hotel stehen. Bei der Talstation angekommen, führte uns der erste Weg zur Skischule Haus, um die Anmeldung zu erledigen und die passende Ausrüstung für unsere fast vierjährige Tochter auszuleihen. Alles verlief reibungslos, sodass wir kurze Zeit später bereits in Wollis Kids Park standen.

Dort konnten wir beobachten, wie unsere Kleine die ersten Erfahrungen auf den Brettern sammelt. Die Skilehrer:innen vermitteln die Grundlagen mit einer beeindruckenden Ruhe und Fokussierung. Schritt für Schritt lernten die Kinder, wie sie den Zauberteppich nutzen, um sicher nach oben zu gelangen, und wie man breitbeinig die ersten Meter bergab bewältigt. Die etwas erfahreneren Kinder durften sich bereits an der Bremstechnik versuchen – das berühmte Pizzastück war hier das große Thema des Vormittags.