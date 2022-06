Blackguard 2 ab sofort auch für die Switch erhältlich

Nach Jahren des Wartens ist es nun soweit – Daedalic Entertainments Blackguards 2 ist ab sofort auch für die Nintendo Switch verfügbar. Das rundenbasierte Strategie-RPG erschien ursprünglich für PC, PlayStation 4 und Xbox One und füllt die Lücke der dunklen und erwachsenen epischen Fantasy-RPGs auf der Switch. Es bietet eine düstere Geschichte sowie tiefgehende Lore und Strategie während ihr gegen herausfordernde Gegner antretet.

Was erwartet euch?

Tief in den Verließen von Aventurien wartet Cassia auf ihre Chance, auszubrechen und den Haifischthron zu besteigen, den sie als ihr Recht ansieht. Um ihr Ziel zu erreichen und den Mann vom Thron zu stoßen, der ihr alles genommen hat, muss die junge Adelige die Bezwinger der Neun Horden und weitere Söldner rekrutieren. Jede Entscheidung hat Konsequenzen in dieser dunklen Geschichte und Cassia braucht ihre ganze Stärke, um ihre Armee der Kriminellen zu kontrollieren – und ihr Team zum Sieg oder in den Tod zu führen.

In Blackguards 2 bestimmt ihr euren Spielstil. Bis zu 20 Charaktere können der Truppe beitreten und in den Kampf ziehen. Dazu gehören Nah- und Fernkämpfer und gefährliche Zauberer. Jedes der herausfordernden Hexfeld-basierten Schlachtfelder erfordert eine neue Strategie und der falsche Zauber kann den Tod bedeuten. Wenn jede Aktion im Kampf Konsequenzen hat, muss auch jeder Zug gut überlegt sein. Nicht nur auf dem Schlachtfeld zählen eure Entscheidungen, sondern im gesamten Spiel. Cassias Geschichte hat kein festes Ende und tiefgehende Entscheidungen können den Ausgang der Geschichte und das Schicksal der Truppe bestimmen.