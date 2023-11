Black Friday 2023: Ab 17. November bis zu 30 % sparen, PS Plus-Abo wird günstiger

Sony Interactive Entertainment hat die ersten Details seiner Black Friday 2023-Angebote bekannt gegeben. Auch das PS Plus-Abo wird günstiger!

Sonys Black Friday macht PS Plus günstiger

Die Black Friday-Aktion läuft vom 17. bis 27. November und umfasst Angebote für Hardware, Spiele und Abonnements im PlayStation Store, PlayStation Direct, PlayStation Gear und teilnehmenden Einzelhändler. Die Angebote variieren je nach Region und Einzelhändler, und die offizielle PlayStation Black Friday-Website wird mit Angeboten aktualisiert, sobald die Aktion läuft. Sony sagte, dass alle, die während der Aktion PlayStation Plus beitreten, bis zu 30 % bei 12-Monats-Mitgliedschaftsplänen sparen können.

Bestehende PlayStation Plus-Mitglieder können 25 % beim Upgrade eines bestehenden Plans auf PlayStation Plus Extra oder 30 % beim Upgrade auf PlayStation Plus Premium/Deluxe sparen. Auf PlayStation Gear, das offiziell lizenzierte und limitierte Produkte verkauft, die von PlayStation inspiriert sind, bietet Sony bis zu 20 % Rabatt auf eine Reihe von Merchandise und Kleidung. Was haltet ihr von diesen Angeboten, wäre da etwas für euch dabei?