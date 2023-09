BISSELL präsentiert den CrossWave HydroSteam Pet-Mehrflächenreiniger mit einzigartiger Dampf-Technologie

Der BISSELL CrossWave HydroSteam Pet-Reiniger kann alles: Saugen, wischen, trocknen und auch Dampfreinigen in einem Durchgang!

Über den CrossWave HydroSteam Pet

Dieses einzigartige 3-in-1-Gerät vereint Staubsauger, Mopp und Dampfreiniger in einem. Der CrossWave HydroSteam Pet wurde gezielt entwickelt, um hartnäckige Verschmutzungen zu beseitigen und den gesamten Raum zu reinigen – mit einem Ergebnis, das man sehen, fühlen und riechen kann. Tief in der Liebe zu Haustieren verwurzelt setzt BISSELL sich dafür ein, glückliche und gesunde Wohnräume zu schaffen. Hierfür entwickelt das Unternehmen Produkte, die selbst mit den hartnäckigsten Verschmutzungen durch Menschen und Tiere mühelos fertigwerden. Der neu vorgestellte Reiniger erfüllt dieses Versprechen durch seine hauseigene HydroSteam-Technologie. Diese nutzt die Kraft des Dampfes, um eine besonders gründliche Reinigungsleistung zu erzielen – das Resultat ist eine wahrhaft gründliche Sauberkeit.

“Bei BISSELL haben wir uns zum Ziel gesetzt, innovative Produkte zu entwickeln, die einen positiven Einfluss auf die Reinigungsgewohnheiten der Menschen haben. Dadurch können sie mehr Zeit mit ihren Liebsten, inklusive ihren Haustieren, verbringen und all die wunderbaren chaotischen Momente erleben”, erklärte Meghan Johnston, Senior Brand Managerin für Reinigungsprodukte bei BISSELL. “Die Integration unserer HydroSteam-Technologie in die vielseitige CrossWave-Produktfamilie durch den neuen CrossWave HydroSteam Pet Mehrflächenreiniger wird die Art und Weise, wie Menschen ihre Böden reinigen, revolutionieren und ihre Definition von wahrer Sauberkeit verändern.” Dabei gibt es auch schon andere Anbieter, die ein All-in-One-Gerät im Sortiment haben, allerdings zu einem wesentlich höheren Preispunkt und mit weniger Ausrichtung auf Haustierbesitzer:innen.

CrossWave HydroSteam Pet: Die Technik

Zu bieten hat der BISSELL CrossWave HydroSteam Pet jedenfalls einiges, so sind etwa LED-Leuchten verbaut. Sie lassen euch Tierhaare, Staub und Verunreinigungen auch in schwer einsehbaren oder schwer zugänglichen Bereichen beleuchten und somit sichtbar werden – etwas, was ich persönlich zu schätzen weiß. Zudem liefert der Hersteller ein Desinfektionsmittel für Hartböden mit, das 99,9 % der Bakterien abtöten soll. Da das Gerät für Haustierhaare konzipiert ist, gibt es eine verhedderungsfreie Bürstenrolle, sie vermeiden Verwicklungen der Haare. Dadurch lässt sich die Bürstenrolle dann auch leicht säubern, einfach das Haarbüschel abziehen und fertig!

Im Zusammenspiel aller verbauter Technik wird so eine sichere und wirkungsvolle Reinigung im gesamten Haus möglich, von Fliesen über Holzböden, Gummimatten bis hin zu Teppichen könnt ihr alles säubern. Die Zwei-Tank-Technologie trennt sauberes Wasser und Reinigungsmittel von Schmutzwasser, Tierhaaren und Ablagerungen. Ein Selbstreinigungszyklus, der die Wartung erleichtert und die Reinigungsleistung des Geräts optimiert, rundet das Gebotene gelungen ab und sorgt für Hygiene und Geruchsfreiheit. Der Rundum-Sorglos-Sauger kommt dabei zu einem sehr vernünftigen Preis in den Handel: Der BISSELL CrossWave HydroSteam Pet ist nämlich ab sofort zu einer UVP von 479,- Euro erhältlich. Wärt ihr an so einem Produkt interessiert, und welche Fragen von euch gäbe es in einem Testbericht zu beantworten? Hinterlasst uns eure Fragen gern in den Kommentaren! Hier ist das Gerät übrigens in Aktion zu sehen: