Bioware und EA planen Dragon Age 4 für Mitte/Ende 2023 ein

Anscheinend erreicht Bioware alle Meilensteine, und die Entwicklung des Spiels ist im Zeitplan, was in der Tat eine gute Nachricht ist. Ein Tweet von Idle Sloth bestätigt dies:

Jeff Grubb said on the latest episode of GrubbSnax, Dragon Age 4 is in very good shape, they're hitting their milestones. The game is on schedule, which is about 18 months out from today. He expects it to release maybe late 2023 at the earliest. Source: https://t.co/vBsZI5a8eW pic.twitter.com/QwuSF3iRvt

Seit seiner Ankündigung hat Bioware in den letzten Jahren hier und da immer wieder kleine Teaser in Form von Konzeptkunst und Einblicken veröffentlicht. Aber wir wissen immer noch so gut wie nichts über das Spiel. Grundsätzlich ist das ja gut – das nährt den Hype! Was wir definitiv wissen, ist, dass es ursprünglich eine Multiplayer-Komponente hatte, die schließlich fallengelassen wurde, was bedeutet, dass es ein fokussiertes Singleplayer-Erlebnis sein wird. Dragon Age 4 befindet sich seit 2015 in der Entwicklung und wurde 2017 erstmalig erwähnt.

Der ursprüngliche Plan war anscheinend, die Monetarisierung des Titels über geplante zusätzliche Inhalte in den Vordergrund zu stellen, ähnlich wie bei den Multiplayer-Titeln von EA. Die Natur des nächsten Dragon Age war wirklich eine Art Rätsel, denn teilweise weil das Spiel laut mehreren voneinander unabhängigen Berichten mehrmals intern neu gestartet wurde. Im Jahr 2019 sagte EA, dass es erwartet, dass Dragon Age 4 2022 oder später starten wird, was erklärt, warum wir außerhalb von Video-Teases und Konzeptkunst bislang sehr wenig vom Spiel gesehen haben. Aber wenn die Quellen (via Eurogamer) korrekt sind, werden wir nicht mehr allzu lange warten müssen. Was haltet ihr davon?