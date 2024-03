Biomutant wird am 14. Mai 2024 für Nintendo Switch veröffentlicht

THQ Nordic hat sich in die Karten blicken lassen: Mitte Mai 2024 erscheint Biomutant nun endlich auch für die Nintendo Switch-Konsole.

Über Biomutant auf Switch

Einzelhandelsangebote für eine Switch-Version des Spiels wurden bereits im September 2022 entdeckt, aber erst im vergangenen Mai wurde es offiziell für Nintendos Konsole bekannt gegeben. Zu der Zeit sagte der Herausgeber, dass das Spiel für die Veröffentlichung im Jahr 2023 geplant war, so dass es sich seitdem verzögert hat. Wenn es in diesem Frühjahr ankommt, wird es alle zuvor veröffentlichten DLC enthalten, so ein neuer Trailer, der heute veröffentlicht wurde. Biomutant wurde vom THQ Nordic Studio Experiment 101 entwickelt und wurde ursprünglich im Mai 2021 für PC-, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Das Spiel wird als “ein offenes, post-apokalyptisches Kung-Fu-Fabel-RPG mit einem einzigartigen Kampfsystem im Kampfkunststil bezeichnet, in dem ihr Nahkampf-, Schieß- und Mutanten-Fähigkeits-Action mischen dürft“.

Einige Monate nach seiner Veröffentlichung behauptete die nordische Muttergesellschaft von THQ Embracer Group, dass Biomutant alle seine Kosten in der ersten Woche der Verfügbarkeit wiedererlangt habe und über eine Million Exemplare verkauft habe. Das ist trotz der Tatsache, dass das Spiel eine höchst lauwarme Reaktion von der Presse erhielt. Switch-Spieler:innen haben’s derzeit ohnehin gut: Eine Vielzahl neuer Switch-Veröffentlichungen wurden letzte Woche als Teil des neuesten Nintendo Direct-Partner-Showcases angekündigt, darunter Pocket Card Jockey: Ride On!, Endless Ocean Luminous, Super Monkey Ball Banana Rumble und die Xbox-Titel Pentiment sowie Grounded. Mehrere klassische Nintendo-Spiele von Rare wurden nach dem Showcase auch für Switch Online veröffentlicht.