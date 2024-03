Benglerwald Berg Chaletdorf: Ruhe, Natur, Luxus – Herz was willst du mehr?

Oberhalb des Lechs liegt einer der schönsten Plätze des Lechtals – das Sonnenplateau Benglerwald. Inmitten der Ruhe und Schönheit der Lechtaler Alpen schmiegen sich die Luxuschalets des Benglerwald Berg Chaletdorf in die Winterlandschaft. Hierhin ziehen sich Wintersportler und Genussmenschen zurück, die im erlesenen Interieur die beste Zeit des Jahres verbringen möchten.

Jedes Benglerwald Chalet ist einzigartig und mit viel Liebe zum Detail eingerichtet. Gut durchdachte Raffinessen kommen persönlichen Urlaubsbedürfnissen entgegen: Chalets mit Fitness-Area, ein Liebes-Chalet für romantische Urlaube in trauter Zweisamkeit, ein komplett eingezäuntes Hunde-Chalet, ein Familien-Chalet und andere Luxushäuschen zum Privatisieren erwarten in der atemberaubenden Bergwelt des Lechtals ihre Gäste. Die Chalets bieten jeden erdenklichen Komfort – von großzügigen Wohn- und Schlafbereichen über modern eingerichtete Bäder bis hin zur eigenen Sonnenterrasse vor dem Haus. Ein einzigartiges Interieur-Design sorgt für ein besonderes Flair und viel Hüttenzauber.

Wenn morgens der Schnee in der Sonne glitzert, sind die Skifahrer nicht mehr zu bremsen: Gestärkt mit regionalen Köstlichkeiten, die das Almfrühstück im Chalet auf den Tisch zaubert, geht es ohne Umwege direkt hinaus auf die Piste. Nur wenige Meter sind es in das Skigebiet Jöchelspitze, zurück führen die Ski direkt an die Chalettür. Oder nur 20 Minuten entfernt warten 305 spektakuläre Skiabfahrtskilometer des legendären Arlbergs. Einmal Freeriden wie die Profis? In Freeride-Kursen zeigen qualifizierte Skilehrer:innen, wie das Skifahren im staubenden Tiefschnee zum ultimativen Naturerlebnis wird. Wer sich von seinem Chalet mit Wanderschuhen, Schneeschuhen, Langlauf- oder Tourenski auf den Weg macht, erfährt Eindrücke, die bleiben. Unberührte Schneehänge und blauer Himmel warten auf die Skitourengeher:innen, während die Langläufer im Tal auf weitläufigen Panorama-Routen ihre Spuren ziehen. 34 Winter-Routen führen die Winterwanderer zu den schönsten Destinationen der Naturparkregion.

Die Benglerwald Chalets sind Hideaways unter 5 Sternen. Einen kuscheligen Wintertag im Private Spa des Chalets verbringen, in den Hot Pot auf der Terrasse eintauchen oder Wellness und Massagen im eigenen Chalet mit Blick in die Schneelandschaft genießen. Der private Spa-Bereich ist ein Spa Deluxe mit Sauna, Wohlfühlwanne und Wellness-Dusche, Fitness- und Yoga-Set. Ungestört und unter sich geben sich Chalet-Gäste ihrem ganz persönlichen Wellness-Erlebnis hin, wann immer sie möchten. Um genussvolle Gerichte mit hochwertigen und nachhaltigen Lebensmitteln aus der Region – mit einer Auswahl an Dry Aged Beef – kümmern sich die Gastgeber. Tiroler Schmankerl, feine Grillgerichte und leckere Knödelgerichte werden direkt vor die Tür des privaten Luxushauses geliefert. Die finale Zubereitung erfolgt durch die Gäste selbst im privaten Chalet. Auf der Terrasse ist die hochwertige Grillschale nicht nur ein Hingucker, sondern auch der Quell kulinarischer Freuden. Die Zutaten für den Wintergrill sowie Rezeptideen werden an die Tür geliefert. Weinliebhaber:innen finden in jedem Chalet eine feine Auswahl an edlen Tropfen oder sind zu regelmäßigen Kulinarik-Events in die Genussmanufaktur eingeladen.

Für jeden Gast bietet das Chaletdorf die besonderen Extras

Für die Großen gibt es im Chalet einen guten Begrüßungstropfen, die Kinder erwartet eine kleine Überraschung und für die ganz Kleinen steht vom Babybett bis zum Hochstuhl alles bereit. Die Hundebesitzer fühlen sich besonders wohl. Es gibt eigene Hunde-Chalets mit einem großen privaten Garten, der eingezäunt ist und wo sich der Vierbeiner frei bewegen kann. Jede Menge tolle Wanderwege starten direkt vor der Haustür.