Belkin zeigt Zubehör für das Samsung Galaxy S26

Belkin hat eine neue Kollektion Zubehör vorgestellt, die speziell für die Samsung Galaxy S26-Serie konzipiert und optimiert ist.

Alle Produkte der Kollektion sind auf die Anforderungen der User des Galaxy S26 ausgelegt und „Designed for Samsung“-zertifiziert. Die neue Produktlinie wurde im Rahmen des Partnerprogramms Samsung Mobile Accessory Partnership Program (SMAPP) entwickelt und entspricht dessen Anforderungen in Bezug auf Performance, Sicherheit und Kompatibilität. Belkin bekräftigt damit seine Rolle als verlässlicher Partner und stellt Zubehör bereit, das nahtlos mit Galaxy-Geräten der nächsten Generation (wir berichteten bereits vom Event) funktioniert.

Die SHEERFORCE-Kollektion wurde für kompromisslosen Schutz der Samsung S26-Serie beim täglichen Gebrauch entwickelt und kombiniert Robustheit mit durchdachtem Design. Die Hüllen halten einem Aufprall aus bis zu 4 m Höhe stand und werden entsprechend getestet. Nano-Titan-Technologie wird zur Verbesserung der Stoßdämpfung verwendet und Wärmeabfuhr sorgt für dauerhafte Leistung. Alle Hüllen entsprechen Samsungs Standards und sind entsprechend zertifiziert. Sie eignen sich zudem zum kabellosen Laden mit Qi2 25W und haben verstärkte, erhöhte Ränder, die Bildschirm und Kamera schützen. Dank ihrer strukturierten Oberfläche bieten sie guten Halt und da sie die Befestigung von Bändern oder Schlaufen ermöglichen, lassen sie sich besonders vielseitig nutzen. Die SHEERFORCE-Serie wird aus 75 % recycelten Materialien hergestellt und in plastikfreier Verpackung geliefert; eine zweijährige Herstellergarantie bietet Sicherheit.

SHEERFORCE-Produkte können jetzt auf belkin.com und amazon.com bestellt werden.

Die Kollektion besteht aus folgenden Produkten:

SHEERFORCE Clear – 34,99 EUR – eine ultradünne, minimalistische Hülle, die den natürlichen Look der Galaxy S26-Geräte erhält. Die kratzfeste Beschichtung und der Vergilbungsschutz sorgen dafür, dass die Hülle über einen langen Zeitraum kristallklar und sauber aussieht und zuverlässigen Schutz bietet.

SHEERFORCE Protect – 34,99 EUR – eine robuste Hülle mit zwei Schutzschichten, die auf einen aktiven Lifestyle abgestimmt ist. Sie zeichnet sich durch ein stylisches Design, Rillen an der Seite, vorgeformten Tastenschutz sowie eine verstärkte Konstruktion aus und sorgt für verbesserten Stoßschutz und sicheren Halt. Erhältlich in Schwarz, Marineblau und Lavendel.

Titan EcoGuard-Kollektion

Die Titan EcoGuard-Kollektion ist für Galaxy S26-Displays und Ultraschall-Fingerabdrucksensoren optimiert. EcoGuard wird aus modernen Polymermaterialien hergestellt und mit firmeneigener Nano-Titan-Technologie verstärkt. Diese Serie bietet mit einem Härtegrad von 7H branchenführenden Kratz- und Stoßschutz. Trotzdem ist dieser Displayschutz ultradünn und biegsam, sodass er Belastung absorbieren kann und nicht bricht. Titan EcoGuard ist aus 97 % Post-Consumer-Recycling-Materialien hergestellt und gemäß dem Global Recycled Standard (GRS) zertifiziert. Dieser Schutz hält Aufprall aus bis zu 1,8 m Höhe stand. Alle Titan EcoGuard-Produkte werden in 100 % recycelbarer, FSC-zertifizierter Verpackung mit umweltfreundlichen Hilfsmitteln zur mühelosen, exakten Anbringung geliefert.

Titan EcoGuard-Produkte können jetzt auf belkin.com und amazon.com bestellt werden.

Die Kollektion besteht aus folgenden Produkten:

Titan EcoGuard Anti-Reflex-Displayschutz für Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra – 24,99 EUR

Titan EcoGuard Displayschutz mit Blickschutzfilter für Galaxy S26 und S26+ – 34,99 EUR

Titan EcoGuard Rotlicht-Displayschutz für Galaxy S26, S26+ und S26 Ultra – 29,99 EUR

Titan SmartShield Displayschutz

Titan SmartShield ist die Premium-Lösung der Galaxy S26-Produktlinie. Dieser Displayschutz ist aus robustem Glas hergestellt und bietet Stoßschutz, der den Anforderungen der Luftfahrt entspricht – ohne Einbußen in Bezug auf die Klarheit und Berührungsempfindlichkeit des Displays. Titan SmartShield wurde als praktische, robuste Lösung konzipiert, die den Herausforderungen des Alltags standhält. Dieser Displayschutz zeichnet sich durch eine Oberfläche mit Härtegrad 9H aus, hält Aufprall aus bis zu 2 m stand und ist vollständig kompatibel mit dem Fingerabdrucksensor. Eine hochentwickelte Anti-Reflex-Beschichtung erhält die Bildhelligkeit und die Farbtreue in jeder Umgebung. Ein Anti-Staub-Haftmittel sorgt für eine einwandfreie Anbringung. Titan SmartShield wird aus bis zu 60 % recycelten Materialien hergestellt und verbindet Robustheit, Klarheit und Nachhaltigkeit. Außerdem ist eine Version mit Sichtschutz erhältlich.

Preis: 29,99 EUR

Verfügbarkeit: Kann jetzt auf belkin.com und amazon.com bestellt werden.