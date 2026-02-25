Unpacked Event: Samsung Galaxy S26 Serie offiziell vorgestellt

Samsung hat heute die neue Galaxy S26 Serie (bestehend aus S26, S26+und S26 Ultra) vorgestellt. Die wichtigsten Neuerungen können in drei Kategorien zusammengefasst werden: Performance & AI Display, Kamera und Galaxy AI.

„Wir sind stolz darauf, mit diesem Launch eine echte branchenweite Neuheit präsentieren zu können. Gleichzeitig geht es uns um mehr als technologische Innovation: Wir möchten Nutzer:innen den Alltag spürbar erleichtern und den Zugang zu AI deutlich vereinfachen. Indem wir künstliche Intelligenz intuitiver gestalten, wird es noch mehr Menschen ermöglicht, von ihrem vollen Potenzial zu profitieren“, so Marvin Peters, Director Mobile bei Samsung Electronics Österreich.

Leistungsstarke Performance für den täglichen Gebrauch

Die Galaxy S26 Serie verfügt mit der zweiten Generation des Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy über einen maßgeschneiderten Chipsatz, der für die nötige Power für den ganzen Tag sorgt. Eine Steigerung der CPU-Leistung von bis zu 19 % bedeutet, dass das Galaxy S26 Ultra im Vergleich zum Vorgängermodell schneller reagiert und komplexe Arbeitsbelastungen intelligent bewältigt, selbst dann, wenn mehrere Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden. Eine Verbesserung der NPU-Leistung von 39 % lässt die immer aktivierten Galaxy AI-Funktionen nahtlos ablaufen, damit Nutzer:innen ohne Verzögerung zwischen verschiedenen Aufgaben wechseln können. Die um 24 % erhöhte GPU-Leistung liefert eine sattere Bildqualität und ein flüssigeres Spielerlebnis. Um dieses Leistungsniveau aufrechtzuerhalten, verbessert eine neu designte Mehrkanal-Dampfkammer im Galaxy S26 Ultra die Wärmeableitung , damit das Gerät selbst bei anspruchsvolleren Tätigkeiten kühl und die Leistung hoch bleibt. Und wenn der Saft dennoch ausgehen sollte, dürft ihr euch über eine 60W Super Fast Charging 3.0-Technologie freuen, die euer Handy in 30 Minuten auf 75% aufladen kann.

Die in den Prozessor integrierten, unternehmenseigenen Technologien von Samsung verbessern die Bildqualität. ProScaler verbessert die Bildskalierung, sodass Fotos und Videos satter und klarer erscheinen, indem Texte und feine Details geschärft und Texturen geglättet werden. Außerdem liefert Samsungs mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) subtilere und naturgetreuere Farben. Dies geschieht dank einer Bildverarbeitung mit vierfacher Präzision gegenüber der Vorgängergeneration. Zusammen sorgen diese Fortschritte für eine zuverlässige, konstante Leistung, die eine unkomplizierte Alltagsnutzung ermöglicht.

Die bisher beste Galaxy Kamera mit integrierten Optimierungs-Tools

Beim Galaxy S26 Ultra lassen größere Blendenöffnungen mehr Licht auf den Sensor fallen, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen sowie Heranzoomen klarere Fotos mit präziseren Details entstehen. Verbessertes Nightography Video sorgt auch bei wenig Licht für klarere, lebendigere Aufnahmen wie zum Beispiel bei Konzertaufnahmen in Innenräumen oder am Lagerfeuer im Dunkeln. Videoaufnahmen werden durch die verbesserten SuperSteady-Funktionen optimiert. Diese bieten eine horizontale Feststelloption für mehr Stabilität und gleichmäßigeres Framing, selbst auf unebenen Straßen oder bei schnellen Bewegungen. Die Verbesserungen in der AI-gestützten ISP umfassen jetzt auch die Selfie-Kamera, die natürlichere Hauttöne wiedergibt und feinere Details bei mäßigen Lichtverhältnissen liefern kann.

Das Galaxy S26 Ultra ist das erste Galaxy-Gerät, dass APV unterstützt, einen neuen Videostandard auf Profi-Niveau, sowie Codec, das für eine effiziente Komprimierung entwickelt wurde und hochwertige Produktionsabläufe ermöglicht. Nutzer:innen, die Wert auf Qualität legen, erhalten so eine naturgetreue Videoqualität ohne visuelle Verluste, auch nach mehrfacher Bearbeitung. Das Bearbeiten von Fotos und Videos ist ebenfalls unkompliziert – dank AI-gestützter Tools, die in bereits bekannte Workflows integriert sind, sodass Nutzer:innen Änderungen schnell via Prompts vornehmen können und ihrer Kreativität auch ohne Designexpertise freien Lauf lassen können. Mit dem optimierten Photo Assist können die Nutzer:innen einfach in ihren eigenen Worten beschreiben, was sie ändern möchten. So kann eine Aufnahme bei Tag durch nur eine Aufforderung in eine Nachtszene verwandelt werden. Es können auch Bilder ergänzt und fehlende Teile von Objekten wiederhergestellt werden, wie beispielsweise ein angebissenes Kuchenstück.

Galaxy AI hat darüber hinaus jetzt auch die Fähigkeit, Outfits zu verändern, sodass störende Creative Studio baut auf diesem einfachen Konzept auf, indem es die Erstellung von Inhalten und die individuelle Anpassung an einem Ort vereint. Ausgehend von einer Skizze, einem Foto oder einem Prompt können die Nutzer:innen ihre Ideen – von Stickern und Einladungen bis zu personalisierten Wallpapers – schnell in ausgefeilte Grafiken umsetzen und diese verfeinern oder veröffentlichen, ohne dafür zwischen den Tools hin- und herwechseln oder den kreativen Workflow unterbrechen zu müssen. Darüber hinaus vereinfacht die Galaxy S26 Serie auch häufig verwendete Funktionen mit AI-gestützten Tools wie dem Document Scanner, der Verzerrungen und störende Elemente wie Falten oder Finger im Bild sofort aus gescannten Dokumenten entfernt. Mehrere Bilder können automatisch zu einer PDF zusammengefügt werden, was die Digitalisierung von Belegen, Formularen oder Notizen erleichtert.

Persönliche Assistenz: Now Nudge & Gemini

Now Nudge hilft den Nutzer:innen mit rechtzeitigen und relevanten Vorschlägen dabei, im Flow zu bleiben, ohne abgelenkt zu werden. Beispielsweise, wenn Freund:innen um Fotos von einer gemeinsamen Reise bitten, schlägt das Galaxy S26 automatisch die passenden Fotos aus der Galerie vor, sodass Nutzer:innen ihre Alben nicht mehr selbst durchsuchen oder zu einer anderen App wechseln müssen. Wenn Nutzer:innen darüber hinaus eine Nachricht zu einem Meeting erhalten, kann der relevante Kalendereinträge erkannt und diese auf Terminkonflikte überprüft werden. Now Brief ist auf der Galaxy S26 Serie noch proaktiver und personalisierter. Das Now Brief-Widget bietet beispielsweise Empfehlungen für eine Trainings-Playlist und rechtzeitige Erinnerungen für wichtige Termine. Zusätzlich kann das Galaxy S26 den Prozess jetzt noch weiter optimieren, indem es im Hintergrund automatisch den persönlichen Kontext miteinbezieht.

Gemini kann mehrstufige Aufgaben wie das Buchen eines Ubers automatisieren, sodass die Nutzer:innen nur fragen, den Vorgang prüfen und durch Tippen bestätigen müssen. Die Suche nach Informationen ist ebenfalls einfacher als jemals zuvor. Das Finder-Feature verfügt über ein semantisches Verständnis, mit dem es Schlüsselwörter interpretiert, deren Bedeutung und den Kontext erkennt und relevante Ergebnisse anzeigt. Als Reaktion auf die Frage „Wann geht mein Flug diese Woche?“ stellt die neue Smartphonereihe relevante Informationen aus verschiedenen Apps zusammen, ohne zwischen ihnen zu wechseln. Zudem wurde Circle to Search with Google bei der Galaxy S26 Serie so optimiert, dass die Funktion jetzt verschiedene Objekte auf einmal erkennt. So können die Nutzer:innen jetzt mehrere Bildelemente gleichzeitig recherchieren. Wenn Nutzer:innen zum Beispiel ein Outfit entdecken, das ihnen gefällt, identifiziert die Funktion alle Elemente, von der Jacke bis zu den Schuhen, in nur einer Suche. Neben Gemini sind auch Bixby und Perplexity am Start. Einmal eingerichtet, können Aufgaben mit nur einem Knopfdruck oder einer Sprachaufforderung erledigt werden.

Zusammen bilden diese proaktiven, personalisierten und adaptiven Funktionen die Grundlage für AI-Erlebnisse, welche die Galaxy Geräte zu zuverlässigen Begleitern machen.

Schutz im Zeitalter der AI

Privacy Display

Mit der zunehmenden Personalisierung mobiler Erlebnisse durch AI wird der Schutz der Nutzerdaten wichtiger denn je. Samsung integriert Schutz in jede Ebene des Galaxy S26, um somit zur Sicherung persönlicher Daten beizutragen und Nutzer:innen gleichzeitig Transparenz und Kontrolle im Hinblick auf die Nutzung ihrer Daten zu geben. Das Galaxy S26 Ultra bietet Privatsphäre auf Pixelebene – mit dem branchenweit ersten integrierten Privacy Display, der für einen Durchbruch in der Displaytechnologie steht. Das Privacy Display ist für alltägliche Orte wie öffentliche Verkehrsmittel, Cafés und gemeinschaftlich genutzte Bereiche. Dabei arbeiten Hardware und Software zusammen, um die Privatsphäre zu schützen, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen. Durch eine Steuerung der Lichtstreuung der Pixel sorgt das Display dafür, dass Inhalte für die Nutzer:innen klar, hell und gut erkennbar angezeigt werden, während sie für andere nur eingeschränkt sichtbar sind. Anders als bei herkömmlichen aufklebbaren Sichtschutzfolien bietet das integrierte Privacy Display die volle Bildqualität aus allen Blickwinkeln, wenn die Funktion deaktiviert ist. Wenn sie aktiviert wird, schränkt sie die Sichtbarkeit für andere aus seitlichen Winkeln von über 45 Grad ein, selbst beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat. Die Nutzer:innen können individuell einstellen, wann die Funktion sich aktivieren soll – zum Beispiel bei der PIN-Eingabe oder beim Öffnen bestimmter Apps . Somit kann das Schutzniveau je nach Situation angepasst werden. Teilweise Display Privatsphäre bietet eine intelligente Einschränkung der Sichtbarkeit bei Benachrichtigungs-Pop-ups, während Maximaler Privatsphärenschutz die seitliche Sichtbarkeit noch weiter einschränkt, um zusätzlichen Blickschutz zu bieten. Die Galaxy S26 Serie bietet darüber hinaus intelligentere Software-Schutzmechanismen, die unbemerkt im Hintergrund arbeiten.

Who’s calling?

Das AI-Call Screeing identifiziert unbekannte Anrufer:innen und Anrufabsichten, indem ein digitaler Assistent die Anrufe entgegennimmt, nach Namen und Anliegen fragt und dies in Echtzeit als Text auf dem Display anzeigt, um das Annehmen oder Ablehnen von Anrufen zu erleichtern. Privacy Alerts nutzt maschinelles Lernen, um Nutzer:innen proaktiv in Echtzeit zu benachrichtigen, wenn Apps versuchen, auf die Gerätesteuerung oder sensible Daten wie den genauen Standort, Anrufprotokolle oder Kontakte zuzugreifen. Mithilfe dieser Benachrichtigungen können Nutzer:innen schnell erkennen, wenn Apps versuchen, sich erweiterten Zugriff zu verschaffen, und können mit mehr Gewissheit Genehmigungen erteilen oder verweigern.

Private Fotos in der Galerie

Das Private Album ist direkt in die Bildergallerie integriert und bietet Nutzer:innen die Möglichkeit, ausgewählte Fotos und Videos zu verbergen, ohne einen separaten Ordner anzulegen oder sich mit einem Samsung-Konto anzumelden. Um neu auftretenden Gefährdungen immer einen Schritt voraus zu sein, nutzt das Galaxy S26 außerdem Post-Quantum Cryptography für zentrale Systemprozesse, wie SoftwareVerifizierung und Firmware-Schutz, und stärkt somit die Geräteintegrität für die Zukunft. Diese Funktionen werden durch Samsung Knox unterstützt, die als mehrschichtige Sicherheitsplattform dient, die Galaxy-Geräte von der Chipebene aufwärts schützt. Für die integrierte Galaxy AI aktiviert Personal Data Engine (PDE) kontextbezogene, personalisierte AI-Erlebnisse, während Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP) und Knox Vault Software und Hardware kombinieren, um die Daten aus jeder App zu verschlüsseln und zu isolieren. Neuerungen an Knox Matrix verstärken zusätzlich den Schutz aller verbundenen Galaxy Geräte, indem sie Gerät-zu-Gerät-Verschlüsselung für direkte Datenübertragungen wie eSIM-Migrationen und eine bessere Übersicht über den Status von Firmware-Updates im gesamten Ökosystem durch “Sicherheitsstatus deiner Geräte” bieten. Zusammen mit Knox Vault und dem integrierten AI-Datenschutz liefert die S26-Reihe einen umfassenden, systemweiten Ansatz, der entwickelt wurde, um persönliche Daten zu schützen und langfristig sicher zu speichern. Zusammen sind diese Schutzmechanismen darauf ausgelegt, Nutzer:innen jetzt, da AI mehr und mehr zum Teil des Alltags wird, Transparenz, Auswahlmöglichkeiten und Kontrolle zu liefern.

Das Galaxy S26 erhält sieben Jahre lang Sicherheitsupdates25 und versichert somit langfristigen Schutz – für eine längere, sorgenfreie Nutzung über viele Jahre hinweg.