Bekommt Yo-Kai Watch ein neues Spiel? Zehnjähriges Jubiläum der Serie steht an

Der CEO von Level 5 hat in einem Beitrag zum 10-jährigen Jubiläum der Serie erneut über die Zukunft der Yo-Kai Watch-Franchise gesprochen.

Akihiro Hino schrieb auf Twitter das Folgende: „Das nächste Werk, das auf dem Franchise von Yo-Kai Watch aufbaut, schreitet stetig voran. Die Ankündigung dauert noch ein wenig, aber bitte freuen Sie sich darauf!” Anfang dieses Jahres kündigte Hiro an, dass “die nächste große Sache” in der Serie bereits in Arbeit sei. Die Yo-Kai Watch-Serie begann 2013 in Japan auf dem 3DS und würde schließlich 2015 in den USA und 2016 in Europa eine übersetzte Veröffentlichung erhalten. Das Monsterfangspiel, das zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung oft mit Pokemon verglichen wurde, bekam in den letzten zehn Jahren mehrere Einträge in der Franchise sowie eine riesige Menge an Waren. Spiele für Nintendo Switch und für Nintendo 3DS waren verfügbar und auch beliebt!