Banishers: Ghosts of New Eden wird von Dontnod ins Jahr 2024 verschoben

Dontnod und Focus Entertainment haben angekündigt, dass Banishers: Ghosts of New Eden in diesem Jahr nicht veröffentlicht wird.

Über Dontnods Banishers

Laut Focus, da bis Ende des Jahres so viele Spiele veröffentlicht wurden, wurde die Entscheidung getroffen, das Spiel ins Jahr 2024 zu verschieben. “Obwohl sie fertig ist und zur Veröffentlichung bereit ist, wollen wir, dass die Geschichte von Red und Antea das Rampenlicht bekommt, das sie verdient. Infolgedessen haben wir mit dem Team von Dontnod die Entscheidung getroffen, den Release auf Konsolen und PC auf 13. Februar 2024 zu schieben.“ Ihr spielt im Story-Action-RPG als zwei Geisterjäger und Liebhaber, die mit Entscheidungen zu tun haben, die dramatische Folgen sowohl für die Lebenden als auch für die Toten haben. Alles läuft 1695 in New Eden ab, und Dontnod-typisch werdet ihr mit brutalen Entscheidungen konfrontiert.