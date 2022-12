Dontnods nächstes Spiel: Banishers: Ghost of New Eden, ein Action-RPG

Entwicklerstudio Dontnod (Life is Strange) hat das nächste Spiel, Banishers: Ghosts of New Eden, ein neues Action-RPG, vorgestellt. Das Spiel kommt irgendwann im Jahr 2023 für PC, PS5 und Xbox Serie!

Dontnod schaltet einen Gang hoch

Wer Dontnod nur als Studio hinter der wenig actionorientierten Life is Strange-Serie kennt, mag hier ein bisschen überrascht sein. Aber der Entwickler steht auch hinter Vampyr (2018), dessen Erfolg im Enthüllungstrailer des Spiels vermerkt wird. In Banishers spielt ihr als “zwei kompetente Geisterjäger und Liebhaber, die mit unmöglichen Entscheidungen und ihren dramatischen Folgen für die Lebenden… und die Toten konfrontiert sind.“ Der Trailer zeigt einige ziemlich cool aussehende Geisterdesigns, denen wir uns wahrscheinlich auf der Reise stellen werden. Laut der Beschreibung des Spiels auf Steam spielt man als beide Charaktere, Antea Duarte und Red Mac Raith, wobei Antea ein Geist ist, nachdem sie in einer “katastrophalen letzten Mission” tödlich verwundet wurde.