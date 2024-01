Baldur’s Gate 3: Xbox-Firmware-Update löst das Speicherdaten-Problem

Die lang leidenden Baldur’s Gate 3-Spieler:innen auf der Xbox erhalten endlich eine Lösung für die defekten Speicherstände des Spiels.

Endlich problemloses Baldur’s Gate 3

Es scheint, dass Microsoft ein gesamtes Konsolen-Firmware-Update herausgeben muss, um das Problem unter Kontrolle zu bekommen. “Microsoft hat die Ursache des Speicherfehlers auf der Xbox identifiziert und wird ein Firmware-Update herausgeben, um ihn zu beheben”, sagt Entwickler Larian auf Twitter. “Sie können Ihre Konsole am 16. Januar manuell aktualisieren oder eine Woche länger warten, bis das Update global eingeführt wird. Obwohl wir nicht in der Lage waren, diese Lösung unabhängig zu überprüfen, sind wir optimistisch, dass Microsoft der Sache auf den Grund gegangen ist!”

Die Spieler:innen haben so ziemlich viele Probleme mit Spielständen gemeldet, seit Baldur’s Gate 3 Anfang Dezember auf die Xbox gekommen ist. Die Ursache des Problems schien für Larian oder Microsoft schwierig zu sein, aber am 31. Dezember veröffentlichten die Entwickler einen Tweet, in dem sie die Situation erklärten. Grundsätzlich wird das Spiel manchmal denken, dass es einen Speicher abgeschlossen hat, bevor dieser Spielstand tatsächlich auf das Laufwerk geschrieben wird. Wir können das Problem mit Larians Cross-Save-Service umgehen, aber es hat über einen Monat gedauert, bis eine Lösung gefunden wurde. Hoffen wir auf das Beste!