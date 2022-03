Babylon’s Fall ab sofort für PS4, PS5 und PC erhältlich

Square Enix kündigt freut sich bekannt zu geben, dass Babylon’s Fall ab sofort für PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (Steam) erhältlich ist.

Die epische Welt des Spiels wurde in Zusammenarbeit mit den Action-Spezialisten von Platinum Games Inc. geschaffen und bietet reibungslosen Koop-Kampf, mächtige Waffen und einen einzigartigen Stil. Die Spielwelt kann allein oder in einer Gruppe aus bis zu vier Spieler:innen erkundet werden. Nach der Veröffentlichung wird ohne zusätzliche Kosten weiterhin mit neuen Spielmodi, fortlaufenden Story-Inhalten und weiteren Waffen unterstützt. Square Enix kündigte zuvor ebenfalls an, dass alle Spieler*innen von Babylon’s Fall den Premium-Kampfpass in Saison 1 gratis erhalten werden.

Eine Demo-Version – die bereits ein paar Tage erhältlich ist – gewährt PlayStation 5- und PlayStation 4-Spieler:innen Zugang zum ersten Bereich, in dem sich sowohl Einzelspieler-Inhalte als auch Crossplay-Koop für vier Spieler:innen kostenlos anspielen lassen. Alle Errungenschaften und der gesamte Fortschritt werden in die Vollversion des Spiels auf PlayStation-Konsolen übertragen.