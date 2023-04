Auf Wiedersehen, FIFA: EA Sports wirbt für neues EA Sports FC

Neuer Name, altes Produkt? Statt einem FIFA 24 wird es dieses Jahr ein EA Sports FC geben. Lest hier mehr über die Umstellung!

Mehr zu EA Sports FC

EA Sports begann am Donnerstag mit der Werbung für EA Sports FC, den Nachfolger der 30-jährigen Serie, die es unter der FIFA-Lizenz veröffentlicht hat. Der Herausgeber zeigte das neue Logo des Spiels und lobte seine Zugehörigkeit zu den Clubs und großen heimischen Ligen Europas, Südamerikas und Nordamerikas. Der Sporttitel wird – dank einer Gruppenlizenz mit FIFPRO, der Spielervertretung für fast alle Weltfußball-Athleten – weiterhin mehr als 19.000 echte Stars zeigen, sagte der Herausgeber am Donnerstag. Weitere 700 Teams und 30 Ligen werden im Spiel mitspielen, zusammen mit mehr als “300 globalen Fußballpartnern”, darunter Frauen-Profi-Ligen und -Teams, wie der NWSL der Vereinigten Staaten und der britischen Frauen-Superliga. “Hier beginnt die Geschichte von EA Sports FC”, sagte Nick Wlodyka, General Manager der Serie.

„Wir bauen auf 30 Jahren Führung und Geschichte auf und schaffen Erfahrungen, die die globale Fußballgemeinschaft zusammenbringen und sie weiterhin in eine Fan-First-Zukunft führen.“ Vor einem Jahr kündigte Electronic Arts an, dass es sich von der FIFA trennen würde, deren Lizenzierung es dem Spiel ermöglichte, den Namen und die Marken der FIFA in seinen Titeln zu verwenden und seine WM-Turniere für Frauen- und Herrenfußball zu zeigen. Vereinbarungen mit der englischen Premier League, der südamerikanischen Copa Libertadores-Meisterschaft, der italienischen Serie A und anderen Top-Fußballaktionen auf der ganzen Welt sind jedoch völlig unabhängig von der FIFA und lieferten mehr Teams, Trikots und andere Inhalte in das Spiel. Mehr über EA Sports FC wird im Juli enthüllt, sagte EA Sports. Es wird erwartet, dass der Titel im Herbst erscheint, so wie es alljährlich mit der FIFA-Serie der Fall war.