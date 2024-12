Auf Wiedersehen! Dungeons & Dragons: Dark Alliance geht demnächst offline

Dungeons & Dragons: Dark Alliance wird am 2. Februar 2025 vom Server genommen, das wurde nun bekannt gegeben.

Bye, Dungeons & Dragons: Dark Alliance

Das Koop-Action-Rollenspiel bleibt bis zu diesem Datum kaufbar, danach werden das Basisspiel und sein DLC nur noch offline als Einzelspieler spielbar sein. Die Nachricht wurde in einer Nachricht bestätigt, die auf digitalen Konsolen- und PC-Storefronts veröffentlicht wurde. “Wir werden die Dark Alliance-Server am 24.02.2025 herunterfahren (schließen) und sie werden ab diesem Tag nicht mehr zum Kauf verfügbar sein”, heißt es. “Das Basisspiel und alle DLCs können weiterhin als Offline-Einzelspieler von jedem gespielt werden, der es derzeit besitzt.” Dungeons & Dragons: Dark Alliance wurde von Tuque Games entwickelt und von Wizards of the Coast veröffentlicht. Es wurde im Juni 2021 für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht.

“Dark Alliance erweckt die Welt von Dungeons & Dragons in einem explosiven Action-Rollenspiel mit Echtzeit-Kämpfen und dynamischem Koop zum Leben”, heißt es in den Store-Listen des Spiels. “Frostriesen und rachsüchtige Drachen streifen unkontrolliert durch Icewind Dale, während die eindringenden Armeen des Bösen jeden Tag stärker werden. Jetzt müssen vier Helden den Ansturm von Kreaturen zurückschlagen und sich gegen die Dunkelheit verteidigen. Wähle deinen Helden und schließe dich bis zu drei anderen Freunden an, um gegen legendäre Monster zu kämpfen. Erkunde die eisige Welt von Icewind Dale, während du unaufhaltsame Bosse überwindest, mächtige Ausrüstung verdienst und neue Fähigkeiten freischaltest, um noch größere Herausforderungen anzunehmen.”