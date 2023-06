Auf die Plätze, fertig, los! EA SPORTS F1 23 ab sofort erhältlich

EA feiert den weltweiten Launch von EA SPORTS F1 23 für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One und PC, über die EA App, den Epic Games Store und Steam. Mit Verbesserungen des Fahrverhaltens, Feedback von echten F1-Teams und Precision Drive-Technologie für das Gamepad werden Spieler:innen ein wirklich authentisches Erlebnis erleben, wenn sie gegen jedes Team und jeden Fahrer auf allen Strecken der Saison 2023 antreten, einschließlich des mit Spannung erwarteten Las Vegas Sprint Circuit und des Losail International Circuit, Katar. Fans werden auch mit der Rückkehr von „Braking Point“ für Schlagzeilen sorgen. Hier treten neue und wiederkehrende Fan-Lieblinge neben dem neuen Team „Konnersport“ an, das versucht, sich gegen das etablierte Feld einen Namen zu machen.

In „Braking Point 2“ geht es weiter um das Leben des jungen Emporkömmlings Aidan Jackson und seines Erzfeindes Devon Butler. Im neuesten Kapitel werden die beiden Teamkollegen im neu gegründeten Konnersport Butler Racing Team. Die aufstrebende Fahrerin Callie Mayer, die erste Frau, die die F2-Weltmeisterschaft gewonnen hat, wartet in den Startlöchern auf eine Chance in der glamourösen Welt der Formel 1. Da so viel auf dem Spiel steht, bestimmen Entscheidungen und Handlungen auf und abseits der Rennstrecke die Leistungs- und Reputationsstufen, die im Laufe der beiden aufreibenden Saisons Bonusziele und Belohnungen freischalten.

F1 World ist ein zentraler Bestandteil des Einzel- und Mehrspieler-Erlebnisses von F1 23 und bietet Fahrer:innen durch tägliche, wöchentliche und saisonale Inhalte, die an den realen Kalender gebunden sind, mehr Möglichkeiten, sich mit dem Sport zu beschäftigen. Der neu gestaltete Hub hilft Neulingen, sich in der Welt der Formel 1 zurechtzufinden und Herausforderungen zu schaffen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, bevor sie um Podiumsplätze kämpfen. F1 World beherbergt beliebte Modi wie Grand Prix und Zeitfahren und bietet ein neues Fortschrittssystem, mit dem Auto-Upgrades, Lackierungen, Rennanzüge und Helme freigeschaltet werden. Das neue Sicherheitsbewertungssystem verbessert auch die sozialen Beziehungen und fördert ein Umfeld fairer, wettbewerbsorientierter Rennen, indem es Gleichgesinnte zusammenbringt. Der überarbeitete Ranglisten-Modus setzt auf gleichstarke Autos, so dass Fähigkeiten durch ein divisionsbasiertes System mit Auf- und Abstieg in den Vordergrund rücken.

Als Reaktion auf das Community-Feedback sind 35 % der Renndistanz, die bisher nur im Rahmen der Formula 1 Esports Series und der Red Flags verfügbar waren, enthalten, was dem Rennwochenende mehr Strategie verleiht. Neben allen 23 Rennstrecken für die FIA Formel 1-Weltmeisterschaft 2023, einschließlich realistischer Updates, die die aktuelle Saison widerspiegeln, bietet F1 23 drei zusätzliche Strecken: Paul Ricard (Frankreich), Shanghai (China) und Portimão (Portugal), die sowohl für F1- als auch für F2-Events verfügbar sind. Das Spiel enthält außerdem die bei den Fans beliebten Modi Karriere, My Team und stark verbesserte Ligen, auf die über EA Racenet zugegriffen werden kann und die es ermöglichen, benutzerdefinierte Multiplayer-Meisterschaften zu erstellen, ihnen beizutreten, sie zu planen und zu verwalten.

Um den Launch des Spiels und das 60-jährige Jubiläum von McLaren zu feiern, können Spieler:innen an einem speziellen F1 World-Event teilnehmen und das McLaren Triple Crown-Design für ihr F1 World-Auto gewinnen. Es basiert auf einer speziellen Lackierung, die das Team beim Grand Prix von Monaco präsentierte und die seine größten Erfolge im Motorsport symbolisiert. In den kommenden Monaten werden noch viele weitere Veranstaltungen mit besonderen Belohnungen folgen, die sich am realen Kalender orientieren.