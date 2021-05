Audio-Brille Fauna holt Gold beim German Innovation Award 2021

Das österreichische Unternehmen Fauna Audio gewinnt die höchste Auszeichnung beim German Innovation Award 2021. Lest hier mehr!

Über den German Innovation Award

Der German Innovation Award wird jährlich vom Rat der Formgebung verliehen und versteht sich selbst als „Preis, der Innovation sichtbar macht“. Daher zeichnet er branchenübergreifend Produkte und Lösungen aus, die sich in erster Linie durch Nutzerzentrierung und im Hinblick auf einen Mehrwert gegenüber bisherigen Lösungen unterscheiden. Die Preisträger dieses Jahres sind hier einzusehen.

Der German Innovation Award hat es sich daher zum Ziel gesetzt, großartige Leistungen für ein breites Publikum sichtbar zu machen und so für eine erfolgreiche Positionierung am Markt zu sorgen. Mit 680 Einreichungen konnte der German Innovation Award 2021 erneut eine große Resonanz erzielen. Insgesamt wurden dieses Jahr 39 Produkte bzw. Projekte mit Gold ausgezeichnet. Die Fauna Audio-Brille ist aus diesen Gründen eines davon – wir haben bereits über die smarte Brille berichtet.

Der Sieg der Fauna

„Wir freuen uns sehr über die höchste Auszeichnung bei dem German Innovation Award. Unsere Audio-Brille steht für Innovation, Anwendernutzen, Funktionalität und eine userfreundliche Bedienbarkeit. Für uns ist dieser Preis auch die Bestätigung für unsere Arbeit der letzten Jahre“, so Ferruccio Bottoni, Geschäftsführer von Fauna Audio GmbH, der Tochter des steirischen Mikrolautsprecher-Herstellers USound.

Fauna konnte in sämtlichen Kriterien punkten. Vom Gesamtkonzept, über die Innovationsstrategie, Wirtschaftlichkeit, Funktionalität, Bedienbarkeit, Langlebigkeit, Qualität bis hin zum Anwendernutzen. „Dabei gelang es auf hohem gestalterischen Niveau, die anspruchsvolle Technik so sauber und ästhetisch stimmig in die Modelle zu integrieren, dass das Resultat ein schickes Lifestyle Device für den Alltag geworden ist“, so die Jurybegründung.

Mehr über die Fauna-Brille

Denn die Fauna Audio-Brille, die mit vier integrierten leistungsstarken Mikrolautsprechern ausgestattet ist, spielt Musik kristallklar und lebendig. Zum Gebrauch wird die Brille, die auch zwei Mikrofone hat, via Bluetooth mit Smartphone oder PC verbunden. Geladen wird sie gleich direkt im Lade-Etui, das zugleich als Powerbank fungiert. Mit ihrem langlebigen Akku und dem Lade-Etui mit integrierter Powerbank für bis zu vier Ladezyklen können die Audio-Brillen den ganzen Tag getragen werden. Der niedrige Stromverbrauch der Mikrolautsprecher ermöglicht zusätzlich eine längere Akku-Laufzeit als bei ähnlichen Produkten.

Neben der einzigartigen Klangqualität zeichnet sich die Fauna Audio-Brille durch ihren zielgerichteten Klang aus. Die Technologie funktioniert so, dass der von der Brille produzierte Klang über die Geräusche der Umgebung gelegt wird, während die Privatsphäre des Nutzers gewahrt bleibt. Die Audio-Technologie von USound konzentriert den Klang rund um die Ohren des Trägers, richtet den Sound direkt zum Ohr und reduziert dadurch Audio-Streuverluste. So hört alleine der Träger den Klang aus der Brille. Der Sound verliert dank des Zwei-Weg-Audiosystems nicht an Qualität. So hört ihr stets, was um euch herum passiert und könnt euch so ganz sicher im Straßenverkehr bewegen.

Weiterführende Links und Verfügbarkeit

Erhältlich sind alle vier Modelle der Audio-Brille im stationären Handel in Österreich und Deutschland sowie in ausgewählten Stores in Amsterdam, London, Mailand, Paris und Rom sowie über den Internetstore zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro. Was haltet ihr davon?