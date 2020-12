Audio-Brille Fauna aus Graz: Ab sofort erhältlich

Doch auch die Benutzerfreundlichkeit wird groß geschrieben, so lässt sich mit einem einfachen Fingertipp auf den oberen Brillenbügel die Lautstärke ganz einfach regeln, ausschalten oder auch pausieren. Anrufe können per Touch-Steuerung ganz einfach angenommen und beendet werden. Und die besonders kompakte Größe der MEMS-Lautsprecher ermöglicht stilvolle Designs, denn die Bügel sind kaum breiter als bei einer normalen Brille. Daher ist sie auch besonders leicht und somit sehr angenehm zu tragen.

Fauna verspricht, eine stylische Designer-Brille mit glasklarem Sound zu sein. Ab sofort sind alle vier Modelle der Audio-Brille – Memor Havana, Levia Black, Spiro Transparent Brown und Fabula Crystal Brown – im stationären Handel in Österreich erhältlich. Sie sieht aus wie eine Brille, kann aber so viel mehr: Fauna lässt euch eure Musik kristallklar und lebendig erleben. Das Grazer Startup Fauna bietet Wearables im schlanken Design mit leistungsstarken Mikrolautsprechern.

Rechtzeitig vor Weihnachten kommt die Audio-Brille Fauna in den Handel. Was das genau ist, lest ihr hier!

Verschiedene Ausführungen

Als Sonnenbrillen gibt es das Unisex-Modell Spiro Transparent Brown, das sich mit seiner transparenten Front an alle Gesichtsformen schmiegt und das Frauen-Modell Fabula Crystal Brown im Cat-Eye-Look. Memor Havana ist eine Unisex Audio-Brille im stylischen Havana Design mit Blaulichtfilterlinsen. Ebenfalls mit Blaulichtfiltergläsern ist auch das Frauen-Modell Levia Black im Cat-Eye-Look. Die Fauna Audio-Brillen sind standardmäßig mit UVA/UVB-Schutz-Gläsern oder Blaulichtfiltergläsern ausgestattet.

Das Einsetzen optischer Gläser durch einen Optiker ist möglich. Daher liegt in jeder Verpackung eine eigene Anleitung für Optiker bei. Mit ihrem langlebigen Akku und dem Lade-Etui mit integrierter Powerbank für bis zu vier Ladezyklen können die Audio-Brillen den ganzen Tag getragen werden. Der niedrige Stromverbrauch der MEMS-Lautsprecher ermöglicht zusätzlich eine längere Akku-Laufzeit als bei ähnlichen Produkten.

Wie funktioniert Fauna genau?

Die Technologie funktioniert so, dass der von der Brille produzierte Klang über die Geräusche der Umgebung gelegt wird, während die Privatsphäre des Nutzers gewahrt bleibt. Die Audio-Technologie von USound konzentriert den Klang rund um die Ohren des Trägers und reduziert dadurch Audio-Streuverluste. So hört alleine der Träger den Klang aus der Brille. Der Sound verliert dank des Zwei-Weg-Audiosystems nicht an Qualität.

Als erste High-End Audio-Brille mit eingebauten MEMS-Lautsprechern reproduziert Fauna Audio-Dateien von jedem Bluetooth-Gerät und kann ebenso für Freisprech-Telefonate verwendet werden. Hands- und ears-free können Sprachnachrichten aufgezeichnet werden oder es kann ganz bequem telefoniert werden. Sobald die Brille via Bluetooth mit einem Smartphone oder Tablet verbunden ist, kann sie außerdem mit einem beliebigen Audio-Assistenten benutzt werden.

Technische Daten

Die Fassungsgröße der Fauna beträgt je nach Variante entweder 154 x 49 x 145 mm (Fabula Crystal Brown, Levia Black) oder 154 x 47 x 153 mm (Spiro Transparent Brown, Memor Havana) bei einem Gewicht von 60 Gramm. Das Lade-Etui misst 169 x 57 x 66 mm und wiegt 230 Gramm. Zwei Mikrofone sorgen dafür, dass der Klang immer gewahrt bleibt, und die Ausgangslautstärke kann bis zu 80 dB @ 1kHz erreichen. Der Akku hält bis zu 20 Stunden durch, er fasst 100 mAh – das Lade-Etui 1300 mAh.

In Nutzung halten die Brillen über vier Stunden lang durch, wenn es nach dem Hersteller geht. Nötig ist entweder ein iPhone 5 mit iOS 10 oder aktueller, beziehungsweise ein Android-Smartphone mit Android 6.0 oder höher. Dank Bluetooth 5.0 habt ihr mit der Fauna bis zu 10 Meter Reichweite, das sollte für den Normalgebrauch und innerhalb eines Raums bestimmt reichen. Es klingt schon mal sehr vielversprechend und ein klein wenig nach Zukunft – doch wo bekommt man dieses Grazer Produkt her?

Die Verfügbarkeit der Fauna

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Audio-Brille nun auch über den stationären Handel bezogen werden kann. So kann man sich direkt vor Ort von den Vorteilen überzeugen. Mit einem Zwei-Weg-Audiosystem – einem ausgeklügelten Zusammenspiel aus elektrodynamischen und MEMS-Lautsprechern – bieten unsere Audio-Brillen besonders lebendigen und gehaltvollen Klang sowohl im Gebäudeinneren als auch unter freiem Himmel“, so Ferruccio Bottoni, Geschäftsführer von Fauna Audio GmbH.

Alle Modelle der Fauna Audio-Brille sind größtenteils aus Azetat hergestellt, einem natürlichen Kunststoff, der aus Baumwoll- oder Holzcellulose geschaffen wird, und mittlerweile der am häufigsten genutzte Rohstoff in der Brillenproduktion ist. Erhältlich sind alle vier Modelle der Audiobrille im stationären Handel sowie in ausgewählten Stores in Amsterdam, London, Mailand, Paris und Rom sowie über den offiziellen Internetstore oder im Handel zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 249 Euro.