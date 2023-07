Attack on Titan Final Season: The Final Chapter Part 2: Der Anime geht zu Ende

Der Trailer zur letzten Episode der Show wurde am Wochenende veröffentlicht und enthüllt, dass die Show in diesem Herbst enden wird – obwohl wir noch kein bestimmtes Datum erhalten haben. In Anbetracht der Tatsache, dass die letzte Staffel von Attack on Titan bereits seit drei Jahren läuft, lohnt es sich wahrscheinlich nicht, die Handlung zu diesem Zeitpunkt zu beschreiben, aber es genügt zu sagen, dass sich diese letzte Animation wohl hauptsächlich auf den absoluten Endkampf konzentrieren wird.

Das Ende der Serie wurde für ein paar Jahre hinausgezogen, aber es scheint, als ob sie mit Attack on Titan Final Season: The Final Chapter Part 2 zu Ende geht.

Die letzte Staffel von Attack on Titan, die eigentlich Staffel 4 ist, tauschte das Animationsstudio (WIT wurde durch Mappa ersetzt) und debütierte 2021 mit einem 16-Episoden-Teil 1. Die Show kehrte dann 2022 für einen 12-teiligen Teil 2 zurück. Die letzte Staffel von Attack on Titan wurde dann in einen dritten Teil namens The Final Chapters aufgeteilt, der als zwei extra lange Episoden veröffentlicht wurde, wobei die erste am 4. März erschien und die letzte Ende dieses Jahres veröffentlicht wird. Der Attack on Titan Manga wurde bereits im April 2021 abgeschlossen.