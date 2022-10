ATLUS enthüllt Persona 4 Golden & Persona 3 Portable Releasetermine

ATLUS gab während ihres Persona 25th Anniversary Super Live P-Sound Wish 2022-Konzerts in Chiba, Japan am Wochenende das Veröffentlichungsdatum von Persona 4 Golden und Persona 3 Portable bekannt. Beide Titel erscheinen am 19. Januar 2023 für Xbox Game Pass, Xbox Series, Xbox One, Windows PC, Steam, PS4 und Switch. Die Spiele sind ab dem Tag der Veröffentlichung im Game Pass für Xbox und PC verfügbar.