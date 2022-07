Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia erscheint im Herbst 2022

Microids und Entwickler OSome Studios verkünden, dass das Abenteuer- und Actionspiel Asterix & Obelix XXXL: Der Widder aus Hibernia noch dieses Jahr erscheint. Gefeiert wird dies mit einem neuen Teaser-Trailer.

Was erwartet euch?

Nach Asterix & Obelix: Slap Them All! und der XXL-Trilogie kehren die beliebten Gallier mit einem brandneuen Abenteuer zurück – auch dieses Mal wird es wieder eine deutsche Sprach- sowie Textausgabe geben. Im Herbst begeben sich die namensgebenden Protagonisten Asterix und Obelix auf eine Reise durch Hibernia und liefern sich eine Reihe unvergesslicher Kämpfe, bei denen keine schmutzigen Tricks ausgeschlossen sind – wie zum Beispiel ein Angriff mit einem Fass! Zum allerersten Mal kann das Abenteuer sowohl allein als auch im Koop-Modus mit bis zu 4 Spielern und Spielerinnen erlebt werden. Selbst die mutigsten Römer sollten den Helm gut festhalten!

Wir befinden uns im Jahre 50 v.Chr. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt… Ganz Gallien? Nicht ganz! Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Unterdessen bittet Keratine, die Tochter des tapferen Häuptlings Whiskitonix, in Hibernia (früherer Name Irlands) die berühmten gallischen Krieger um Hilfe, weil der legendäre goldene gehörnte Widder des Clans verschwunden ist. In dieser Mission steuern die Spielenden die bekannten Lieblingshelden und benutzen Fäuste und alle möglichen Gegenstände in der Umgebung, um die Römer durch die Luft zu werfen! Die beiden Gallier können auch auf den treuen Druiden Miraculix zählen, der an einem neuen Zaubertrankrezept für zusätzliche Kraft arbeitet!