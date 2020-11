Assassin’s Creed Valhalla The Hunt: Kurzfilm-Teaser veröffentlicht

Ubisoft veröffentlichte gerade einen Teaser zum Kurzfilmprojekt Assassin’s Creed Valhalla – The Hunt, das am kommenden Donnerstag, dem 12. November Premiere feiern wird. Es ist die perfekte Einstimmung auf Max‘ Live-Stream in zweieinhalb Stunden (Hier geht’s zum Stream!).