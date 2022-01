Assassin’s Creed: The Ezio Collection erscheint am 17. Februar für Nintendo Switch

Assassin’s Creed II: In diesem Werk wird Ezio verkörpert, ein neuer Assassine, der das tödliche Erbe seiner Vorfahren durch das Italien der Renaissance weiterführt, einschließlich Florenz und Venedig. Es kann eine Umgebung voller Macht, Rache und Verschwörung erlebt werden, während Spieler:innen ihre Kunst verfeinern, indem neue Waffen und Gadgets eingesetzt werden, die vom legendären Leonardo da Vinci selbst entworfen wurden. Alle Solo-DLCs sind in der Einzelspieler-Kampagne verfügbar.

Assassin’s Creed Brotherhood: In der Rolle von Ezio kämpfen Fans gegen den mächtigen Templerorden und begeben sich in die berühmteste Stadt Italiens, Rom, das Zentrum von Macht, Gier und Korruption. Dies erfordert nicht nur Stärke, sondern auch Führungsqualitäten, denn es wird eine ganze Bruderschaft befehligt. Alle Solo-DLCs sind in der Einzelspieler-Kampagne verfügbar.