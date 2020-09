Ary and the Secret of Seasons ab sofort erhältlich

Indie Publisher Modus Games und Entwickler eXiin veröffentlichen heute das Adventure Ary and the Secret of Seasons für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Steam.

Ary and the Secret of Seasons erzählt die Geschichte des jungen Mädchens Ary, die die Welt von Valdi retten muss. Denn zur Überraschung Vieler tritt Ary der Riege der Guardians of Seasons bei – einer reinen Männerdomäne. Ihre Aufgabe: Die Jahreszeiten Valdis wieder geraderücken. Mit Kraft, Willen und Selbstkontrolle als ihre Stützen macht sich Ary daran etwas zu tun, was noch kein Guardian vor ihr geschafft hat.

Ary kann Sphären heraufbeschwören, die als kleine Ökosysteme für jede Jahreszeit fungieren und das Klima in ihnen komplett verändern. Es können gleichzeitig drei Sphären bestehen, wodurch Ary vom Winter durch den Sommer in den Herbst springen kann. Dadurch ergeben sich einzigartige Möglichkeiten, um die kniffligen Rätsel zu lösen und das innovative Gameplay zu erleben.

Ary and the Secret of Seasons Launch-Trailer