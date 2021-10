art of rally nun auch für PS4 und PS5 erhältlich

Der kanadische Indie-Entwickler Funselektor veröffentlichte nun sein Rennspiel art of rally nach dem erfolgreichen Release für Xbox One, Xbox Series, Game Pass für Konsole/PC sowie Switch nun auch für die PS4 sowie PS5. Die PlayStation-Versionen kommen mit allen Updates und Verbesserungen, die in den anderen Veröffentlichungen von art of rally bereits enthalten sind.

Im Spiel fahrt ihr Rennen in der goldenen Ära des Rallyesports. Dabei könnt ihr auf legendäre Autos von den 60er Jahren bis hin zur Gruppe B auf anspruchsvollen Etappen durch stilisierte Landschaften manövrieren. Werdet ihr die Kunst der Rally meistern?