Armored Core 6: Fires of Rubicon bekommt 13 Minuten Gameplay-Video spendiert

Langjährige Fans der Serie dürfen sich freuen, denn Armored Core 6: Fires of Rubicon wird in diesem Trailer sehr detailliert gezeigt!

Mehr zu Armored Core 6: Fires of Rubicon

Ein neues Gameplay-Video von FromSoftware ist erschienen. Das Studio hinter Elden Ring und Bloodborne will damit zeigen, dass Armored Core 6: Fires of Rubicon mehr ist als nur ein weiteres FromSoft-Spiel der gleichen Machart. Natürlich wird es Soulslike-Elemente geben, und natürlich wird das Game auch seine Spitzen in Sachen Schwierigkeitsgrad haben. Und wie bei den Vorgänger-Spielen müssen die Spieler:innen möglicherweise sterben, und es so lange versuchen, bis sie die immensen Herausforderungen geschafft haben. Große Bosskämpfe waren schon immer Tradition in der Serie, und in diesem Game fühlt ihr euch wie ein tonnenschwerer Eiskunstläufer. Das ist durchaus beabsichtigt, denn der Titel bietet eine Vielzahl von Waffen, Mobilitätskomponenten und Rüstungs-Upgrades. Ihr steht auf Menüs? Dieses Spiel hat Menüs. Also, macht euch bereit zum Basteln und Optimieren.

Armored Core 6: Fires of Rubicon scheint auch eine klare Mission für Spieler zu haben, und einen Kommandanten außerhalb des Bildschirms, der allen sagt, wohin sie gehen und was sie tun sollen. Das steht aber nicht im Widerspruch zur ansonsten altbekannten gewährten Freiheit, die man in FromSoftware-Spielen so bekommt. Zwischen den Missionen dürft ihr euch wohl frei durch die Welt des Spiels bewegen, und man kann wohl gleiten, fliegen und marschieren. Jedenfalls gibt es in diesem 13 Minuten langen Video mehr als nur Gameplay, auf das man freuen darf – wir bekommen endlich einen guten Blick auf das saubere, minimale HUD, das die Spieler:innen über ihre Off-World-Mission und den aktuellen Status ihres AC informieren wird. Armored Core 6: Fires of Rubicon kommt am 25. August auf PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen heraus. Werdet ihr euch dieses Game ansehen?