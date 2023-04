Armored Core 6: Fires of Rubicon: Gameplay-Trailer und Releasetermin veröffentlicht

FromSoftware (Elden Ring) hat Infos für Armored Core 6: Fires of Rubicon veröffentlicht. Hier ist alles für euch!

Mehr zu Armored Core 6

FromSoftware hat nicht nur einen Trailer für Armored Core 6: Fires of Rubicon veröffentlicht, sondern auch ein Datum veröffentlicht.Der Mech-Action-Titel wird diesen Sommer am 25. August für PC, PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht. Im Spiel wurde auf dem abgelegenen Planeten Rubicon 3 eine mysteriöse neue Substanz namens Coral entdeckt. Als Energiequelle wurde erwartet, dass diese Substanz die technologischen und Kommunikations-Fähigkeiten der Menschheit dramatisch voranbringen würde. Stattdessen verursachte es eine Katastrophe, die den Planeten und die umliegenden Sterne in Flammen und Stürmen verschlang.

Fast ein halbes Jahrhundert später ist Coral auf Rubicon 3 wieder aufgetaucht, einem Planeten, der jetzt durch die Katastrophe kontaminiert und abgeriegelt ist. Hier kämpfen außerirdische Unternehmen und Widerstandsgruppen um die Kontrolle über die Substanz. Unser Ziel im Spiel ist es, Rubicon als unabhängigen Söldner zu infiltrieren, wo wir mit den Unternehmen und anderen Fraktionen um die Substanz kämpfen werden. Mit hochmobilen und anpassbaren Mechas ermöglicht uns Armored Core 6 die Verwendung von offensiven und defensiven Manövern an Land und in der Luft, um Feinde zu überwinden. Lust auf den Gameplay-Trailer bekommen? Hier ist er für euch: