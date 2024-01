Ark: Survival Ascended wird Mod-Community das Leben leichter machen

Das Dinosaurier-Überlebensspiel Ark: Survival Ascended wird in diesem Monat massive Verbesserungen an seinem Entwicklungskit erhalten.

Das bedeutet, dass die Modding-Community viel mehr tun können wird, als sie es derzeit kann. Die Entwickler Studio Wildcard haben auch ein Veröffentlichungsfenster und ein Datum für die etwas verschobenen Erweiterungskarten The Center bis Ende Februar und Scorched Earth am 1. April angekündigt. Das Update dieses Monats für das Entwicklungskit von Ark wird anscheinend sehr umfangreich sein und “die Macht der ungezügelten Spieleerstellung direkt in unsere Hände legen”. Es scheint, dass es eine benutzerdefinierte Version des Unreal Engine 5-Editors sein wird, die anscheinend in der Lage ist, “nicht nur ARK-Mods, sondern ganze benutzerdefinierte Unreal Engine-Spiele zu erstellen, die innerhalb von ASA zur Verfügung gestellt werden”. Der Entwickler gibt Beispiele für Plattformer und PvP-Dinosaurier-Just-Arena, die in Ark gebaut wurden.

Die ursprüngliche Ark-Erweiterungskarte Scorched Earth sollte letztes Jahr neben dem Spiel starten. Das von der Gemeinde stammende The Center sollte später in diesem Jahr kommen, wurde aber anscheinend auf Februar verschoben. Dieses Zentrum ist eine “weitläufige, vielfältige Karte, die Ihre ARK-Erfahrung neu definieren wird. Üppige Dschungel wimmeln von versteckten Geheimnissen, tückische Eisgipfel durchbohren den Himmel und kristalline Höhlen locken mit unerzählbaren Schätzen”, sagt Wildcard. Dieses Update wird auch mit der großen, gefiederten Gigantoraptor-Kreatur kommen. Scorched Earth ist eine Wüstenkarte mit einem Wildwest-Thema und wird von einem DLC namens Frontier Adventure Pack mit geeignetem Wild-West-Themenanzug begleitet. Es wird auch einen neuen Wüsten-Dinosaurier-Ring, den Fasolasuchus, einführen und anscheinend Züge enthalten…