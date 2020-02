Archetype Entertainment holt Mass Effect-Lead Writer

Archetype Entertainment hat Drew Karpyshyn, den Lead Writer von Mass Effect und Mass Effect 2 geholt. Mehr lest ihr hier!

Drew Karpyshyn hat unter anderem auch an Star Wars: Knights of the Old Republic als Senior Writer gearbeitet. Er war über 18 Jahre lang bei BioWare beschäftigt, und Archetype Entertainment als Start-up erinnert ihn „an die alten Tage bei BioWare“. Unter Wizards of the Coast wird das Spielestudio an einem neuen Universum arbeiten, das nichts mit Magic: The Gathering oder Dungeons & Dragons zu tun hat.

Von BioWare zu Archetype Entertainment

Drew schrieb hierzu: „Als ich bei BioWare begann, war alles neu und aufregend. Es war ein Traumjob – talentierte Leute arbeiteten zusammen, um Spiele wie Baldur’s Gate, KOTOR, Mass Effect und Dragon Age: Origins zu entwickeln. Doch als wir erfolgreicher wurden, traten immer mehr Konzern-Entscheidungen zutage. Wir konnten nicht mehr das tun, was wir liebten, und mussten Spiele erschaffen aufgrund von Marktbeobachtungen. Der Traumjob wurde zu einem normalen Job, und der Enthusiasmus ist fort.

Doch mit Archetype Entertainment hat sich meine Leidenschaft wieder neu entfacht. Das Gefühl im Studio ist irgendwie so wie in den Anfängen von BioWare. Ich kann die Magie im Team spüren. Ich kann leider noch nicht in die Tiefe gehen, woran wir arbeiten, aber wir sind jetzt schon drauf und dran, für eine Menge Furore zu sorgen.“ Für uns als Fans von Mass Effect, KOTOR und Dragon Age: Origins sind diese Neuigkeiten mehr als nur willkommen. Bleiben wir gespannt, wann hier eine entsprechende Games-Ankündigung erfolgt!