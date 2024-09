Apple Arcade rüstet mit gleich acht neuen Spielen auf

Apple hat die acht Spiele aufgelistet, die zu Apple Arcade kommen, darunter eine ‘+’-Version von Balatro. Lest hier mehr!

‘+’-Versionen von Spielen auf Apple Arcade entfernen alle Monetarisierungen, die in den Standard-App Store-Versionen jedes Spiels vorhanden sind, sei es ein Vorabpreis, In-Game-Käufe oder Werbeanzeigen. Das sollte also bedeuten, dass Apple Arcade-Abonnent*innen Zugang zu Balatro mit all seinen Updates erhalten, ohne dafür im App Store bezahlen zu müssen. Neben Balatro+ kommen diesen Monat drei neue Apple Arcade-Exklusivprodukte auf dem Dienst an – NFL Retro Bowl 25, NBA 2K25 Arcade Edition und der Apple Vision Pro-Titel Puzzle Sculpt. Dazu kommen ‘+’-Versionen von Monster Train, Food Truck Pup, Furistas Cat Cafe und Smash Hit. Die vollständige Liste der Spiele, die im nächsten Monat für Apple Arcade erscheinen, lautet wie folgt: