Apotheken-RPG Potion Permit kommt 2022 auf PC, PlayStation, Xbox und Switch

Mit Potion Permit erwartet uns ein niedliches Indie-Abenteuer in der Machart von Little Witch in the Woods. Lest hier mehr über das Spiel, das euch nach Moonbury verfrachtet! Zur offiziellen Website des Spiels geht es gleich hier.

Über Potion Permit

Die Bewohner von Moonbury benötigen Heilung! Mit euren bewährten Werkzeugen, einem Braukessel und einem Hundebegleiter an deiner Seite müsst ihr in diesem Sim-RPG Symptome diagnostizieren, Zutaten sammeln, Tränke brauen und Krankheiten im Zaum halten. Schon seit jeher war die Stadt Moonbury skeptisch gegenüber Fortschritten der Außenwelt und vertraute lieber auf traditionelle Heilmethoden. Das geht so lange gut, bis die Tochter des Bürgermeisters eines Tages krank wird und der örtliche Heildoktor ihr nicht helfen kann, weshalb sie außerhalb ihrer kleinen Gemeinde Rat suchen müssen. Die Ärztekammer schickt euch, um die Tochter des Bürgermeisters zu heilen und die Bewohner von Moonbury von den Wundern der modernen Alchemie zu überzeugen. Gewinnt ihr Vertrauen und behandelt jede Person, die in diesem Sim-RPG krank wird.

Behandelt die Bewohner! Moonbury hat etwa 30 einzigartige Einwohner, die gelegentlich krank werden und eure Hilfe benötigen. Kranke Bewohner unterbrechen ihren Tagesablauf und erholen sich in ihrem Bett. Diagnostiziert Symptome und findet eine Heilung! Hmm … niedriger Puls und eine vergrößerte Leber. Vielleicht ein Schulterkrampf? Nein, das sind Anzeichen für einen Lungenbrand. Dieser Patient hat zu viel Gelatine zu sich genommen! Das lässt sich leicht behandeln. Ihr müsst nur einen Minz-Trank herstellen. Sammelt draußen Zutaten! Sammelt mit euren Werkzeugen Zutaten aus der Umgebung, wenn ihr euch für einen Trank, eine Heilsalbe oder eine sonstige Arznei entschieden habt. Wertet eure Werkzeuge für neue Techniken und Angriffe auf, die euch bei euren täglichen Aufgaben helfen.

Was ist alles zu tun?

Achtet auf wechselnde Wetterbedingungen! Ihr könntet von Regen, einem eisigen Schneesturm oder sogar der brütenden Hitze einer Wüste überrascht werden. Bekämpft fiese Monster für ihre Materialien! Manchmal ist es nicht ganz so einfach, benötigte Materialien zu sammeln. Ihr müsst eure bewährten Werkzeuge in Waffen umwandeln, um Materialien von den Monstern der Wildnis zu sammeln. Kämpfe finden in Echtzeit statt, und ihr könnt unterschiedliche Werkzeuge herstellen sowie Mixturen brauen, um euch zu stärken oder euren Gegnern Statusprobleme zuzufügen. Braut Heilmittel in eurem Kessel! Eure gesammelten Zutaten können in euren Kessel gemischt werden, um Medizin, Vitamine und mehr zu brauen. Mit zunehmender Erfahrung erhaltet ihr höherstufige Rezepte, die mehr Zutaten erfordern, aber auch stärkere Effekte verleihen. Verbessert euren Kessel, um für diese Heilmittel mehr Zutaten in deine Rezepte zu mischen.

Baut Beziehungen zu den Stadtbewohnern auf, und vielleicht versteht ihr euch mit bestimmten Junggesellen oder Junggesellinnen besonders gut. Durch den Aufbau von Beziehungen erhöht ihr die Zustimmung der Bewohner, wodurch ihr öffentliche Gebäude verbessern, neue Möbel und erkundbare Gebiete um die Stadt erweitern kannst. Du kannst zudem neue Möbel herstellen und kaufen, um deinem Zuhause eine persönliche Note zu geben! Genießt die friedliche Stille auf dem Land. Moonbury ist ein wunderbar charmanter Ort, an dem die Zeit langsamer zu vergehen scheint und das Leben entspannter ist als in der Großstadt. Ihr dürft aber auch Zeit mit einem treuen Begleiter verbringen. Euer treuer Hundebegleiter hilft euch, versteckte Gegenstände zu finden, und zeigt euch, wo sich die Bewohner aufhalten, während sie ihrem Alltag nachgehen. Hier geht es zur Steam-Seite, und hier ein Trailer für euch: