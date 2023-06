Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy erscheint 2024 auf Nintendo Switch

Denn das Wort „Trilogie“ umschreibt es ganz schön: Dieser Ace Attorney -Titel wird insgesamt drei Spiele enthalten, alle mit einem frischen Anstrich. Apollo Justice: Ace Attorney (2007), Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies (2013) und Phoenix Wright: Ace Attorney Spirit of Justice (2016) werden remastered und in einem einzigen Paket verpackt. Apollo Justice: Ace Attorney handelt davon, dass Phoenix Wright seines Abzeichens beraubt wird, also lösen wir stattdessen Fälle als aufstrebender Anwalt Apollo Justice neben Phoenix’ Adoptivtochter Trucy. Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies lässt Phoenix als Anwalt zurückkehren, aber die Welt hat sich schwer geändert: Falsche Anklagen und gefälschte Beweise nehmen überhand – Zeit für Gerechtigkeit!

Zu guter Letzt kommt dann Phoenix Wright: Ace Attorney Spirit of Justice. In diesem Titel geht Phoenix in das Königreich Khura’in, wo er vom Gerichtssystem des Landes nicht gerade freudig erwartet wird, und natürlich wird er während dieser Reisen immer noch von Apollo und Athena begleitet. Wenn die vorherige Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy (2012) vergleichbar ist, können wir erwarten, dass das Format der Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy ähnlich ist, mit High-Definition-Details! Wer sich schon darauf freut, die remasterten Spiele zu spielen, wird ab Anfang 2024 in der Lage sein – dann kommt das Game für Nintendo Switch auf den Markt. Freut ihr euch darauf?