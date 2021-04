Apex Legends: Legacy Trailer zeigt neue Legende Valkyrie

Vor kurzem wurde von Entwickler Respawn Entertainment und Publisher EA der Launch-Trailer zu Apex Legends: Legacy veröffentlicht. Dieser gibt Einblicke in die mittlerweile 9. Season des erfolgreichen Battle Royale-Games. Im folgenden Beitrag haben wir ein paar Infos zm Start am 4. Mai für euch zusammengefasst.

Dazu gehört neben einem Release auf der PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und eben der Nintendo Switch auch eine Veröffentlichung für den PC über Origin und Steam.

Seit dem 9. März 2021 ist Apex Legends nun auch endlich für die portable Nintendo Switch verfügbar ( wir berichteten ). Mit “Vermächtnis” (so lautet der verheißungsvolle deutsche Titel von Season 9) startet deshalb eine neue Saison deshalb zum ersten al auf so vielen unterschiedlichen Plattformen wie noch nie zuvor.

Der Bocek-Bogen – eine effiziente und tödliche Gerätschaft – steht uns ebenso ab dem 4. Mail zur Verfügung und will von jedem benutzt werden, der ihn führen kann. Auf mittlere Distanz kann so enormer Schaden ausgeteilt werden.

Wie für eine neue Saison üblich, wird auch in Apex Legends: Legacy wieder ein zusätzlicher Charakter eingeführt. Die neue Legende Valkyrie kann den Himmel beherrschen und Raketen auf ihre Feinde niederregnen lassen, die anderen Legenden müssen Valkyrie mit ihren individuellen Fähigkeiten entgegentreten.

Mit Season 9 bringt Entwickler Respawn unsere Legenden dorthin zurück, wo alles begann. Die Spieler sind aufgefordert ihren Wert in der Arena zu beweisen – wenn nötig mit ein wenig Nachdruck und der nötigen Untergrund-Härte. Dafür stehen uns ab dem 4. Mai 2021 dann auch wieder ein paar Neuerungen zur Verfügung.

Apex Legends bei Beyond Pixels

Weitere Infos zum Game von Respawn Entertainment findet ihr übrigens auch auf der offizieller Website von Publisher EA.