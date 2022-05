Apex Legends: Errettung Gameplay-Trailer gewährt erste Einblicke

EA und Respawn Entertainment veröffentlichen einen neuen Apex Legends: Errettung Gameplay-Trailer, der erste Einblicke in das nächste große Saison-Update für den Helden-Shooter gewährt.

Nach einer großen Schlacht mit den Legenden ist an der Küste von Sturmpunkt ein riesiger Leviathan gefallen, und gefährliche neue IMC-Arsenale sind aufgetaucht. Errettung führt mit Newcastle außerdem eine neue Legende ein, einen heldenhaften Verteidiger, der in die Schusslinie springen wird, um sein Team zu schützen. Spieler:innen können mit dem neuesten Battle Pass den Ritter in sich wecken und dank des überarbeiteten Ranglistensystems bessere Belohnungen für ihr Können und Teamwork erhalten.