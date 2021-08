Apex Legends: Entstehung Event startet heute mit Seer

Heute startet mit Apex Legends: Entstehung das nächste große Battle Royale Event aus dem Hause Respawn Entertainment. Der Entwickler sowie Publisher EA haben bereits vor längerer Zeit angekündigt, dass Emergence – wie das Event in der englischen Originalsprache heißt – das nächste große Update des Battle Royale-Dauerbrenners sein wird.

Passend zum heutigen Start hat Respawn bereits Im Rahmen der kürzlich stattgefundenen EA Play Live einen neuen Launch-Trailer veröffentlicht. Werft gemeinsam mit uns einen umfassenden Blick in das unten verlinkte Video und erfahrt so, was die neue Legende Seer so drauf hat.