Apex Legends Anniversary Collection Event startet heute

Auch im neuen Jahr geht es im Battle Royale Genre wieder hoch her. Heute am 9. Februar startet etwa das Apex Legends Anniversary Collection Event. Wir wünschen Apex Legends an dieser Stelle natürlich schon einmal alles Gute und wünschen Entwickler Respawn, dass man auch weiterhin so ambitioniert weiterarbeitet wie in den vergangenen beiden Jahren seit Release. Was das Game nun zum eigenen Geburtstag an uns Zocker verschenkt, erfahrt ihr im folgenden Beitrag.

Apex Legends wird 2 Jahre alt. Happy Birthday!

Seit der Veröffentlichung 2019 sind mittlerweile 2 Jahre vergangen und in diesem Jahr feiert die gesamte Apex-Community mit: vom 9. bis 23. Februar wird das Bestehen im Rahmen des Geburtstagssammlung-Events (Anniversary Collection Event) zelebriert. Dabei wird man sich als Fan wieder auf kostenlose Belohnungen und vieles, vieles mehr freuen dürfen. Wir stellen euch unterhalb des Trailers die Geschenke alle vor. Lets go!