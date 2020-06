Anno 1800 Reiche Ernte DLC ab sofort erhältlich

Ubisoft veröffentlichte mit Reiche Ernte den zweiten Anno 1800 DLC des Season 2 Passes. Der DLC ermöglicht es euch, die Wunder der mechanisierten Landwirtschaft auf das Land zu bringen, da diese neuen Funktionalitäten dazu beiträgt, die Effizienz der landwirtschaftlichen Bemühungen eures Imperiums auf die nächste Stufe zu bringen.

Was hat der Anno 1800 Reiche Ernte DLC zu bieten?

Ihr werdet in der Lage sein, durch neue Innovationen, wie Traktoren und Futtersilos, die Produktivität all eure Farmen in der Alten und auch Neuen Welt stark zu steigern. Diese neuen Innovationen werden in allen Spielsitzungen funktionieren und die Effizienz von regulären Farmen und Tierfarmen in allen Ecken des Reiches steigern. Diese neuen Erfindungen bringen neue Herausforderungen mit sich, die euch zum Umdenken eurer Stadtpläne zwingen, indem ihr neue Gebäude wie Tankstellen errichtet, die Treibstoff für die Traktoren produzieren.

Zudem werden ihr eure Städte mit Hilfe einer Auswahl an neuen landwirtschaftlichen und industriellen Ornamenten nun noch lebensechter gestalten können und euch fünf landwirtschaftliches Herausforderungen stellen.