Anker bietet bis zu 33 % auf Amazon-Artikel, von 21. bis 23. Februar 2022

Der Anker-Konzern bietet vom 21. bis 23. Februar 2022 Deals auf einige seiner Produkte an. Bis zu ein Drittel könnt ihr beim Kauf dieser Dinge sparen, lest hier mehr!

Über die Aktion von Anker

Vom 21. bis zum 23.2.2022 gibt es bis zu 33,3 % Rabatt auf ausgesuchte Produkte. Dazu zählen etwa Sicherheitskameras, Smart Home-Devices und Staubsaugerroboter von eufy (schon 2020 sehr empfehlenswert), aber auch ein Beamer von Nebula hat es in die Liste der Deals geschafft. Wenn ihr Interesse daran habt, was der Anker-Konzern so alles günstiger anbietet, solltet ihr die folgende Tabelle durchsehen:

Typ Link zum Artikel alter Preis Aktionspreis Rabatt in % Security Camera http://www.amazon.de/gp/product/B07W4MY7HL 239.99 179.99 25.00 % Security Camera http://www.amazon.de/gp/product/B07XCC3GDX 99.99 74.99 25.00 % Security Camera http://www.amazon.de/gp/product/B08L3NN3W2 49.99 37.49 25.00 % Security Camera http://www.amazon.de/gp/product/B08DYCBQYM 129.99 95.99 26.16 % Smart Entry http://www.amazon.de/gp/product/B07TM8Y291 159.99 119.99 25.00 % Smart Entry http://www.amazon.de/gp/product/B07W6QT7TR 159.99 109.99 31.00 % Vacuum Cleaner http://www.amazon.de/gp/product/B086KSYZV5 299.99 199.99 33.33 % Vacuum Cleaner http://www.amazon.de/gp/product/B086KTGQPT 299.99 219.99 26.67 % Vacuum Cleaner http://www.amazon.de/gp/product/B086PPF6C9 49.99 39.99 20.00 % Appliances Others http://www.amazon.de/gp/product/B07PZ6B5YP 44.99 31.99 28.90 % Robot Vacuum http://www.amazon.de/gp/product/B09LLWPZNR 299.99 239.99 20.00 % Smart Projector http://www.amazon.de/gp/product/B085PRXWHK 279.99 199.99 28.57 %

Der Konzern ist bekannt dafür, gute Produkte zu einem leistbaren Preis zu veröffentlichen. Nicht nur Ladegeräte, sondern auch Lampen, Heimgeräte und mittlerweile Beamer befinden sich unter der Schirmherrschaft von Anker. Mehr Infos und Produkte findet ihr auf der offiziellen Website des Unternehmens – da ist bestimmt für jeden etwas dabei!