Ankama öffnet die Tore zu Waven (PC/Mac), einem neuen taktischen Mehrspieler-RPG

Ankama, das Team hinter Dofus und Wakfu, widmet sich nun Waven. Auch hier gilt es wieder, eure grauen Zellen anzustrengen!

Waven im Early Access

Fans von niedlichen und gemütlichen Spielen haben ab sofort etwas Neues zum Ausprobieren. Das neue Spiel von Ankama, Waven, ist ein taktisches Multiplayer-RPG, das für das Publikum der Gelegenheitsspieler:innen entwickelt wurde. Wir können ab sofort über Steam oder den Ankama-Launcher in das Spiel einsteigen. Mobile Spieler müssen bis zur vollständigen Veröffentlichung später in diesem Jahr warten. Zu diesem Zeitpunkt wird es auf Windows-PCs, Macs, iOS und Android verfügbar sein. Wer in den frühen Zugang einsteigt, wird mit einem kurzen narrativen Prolog begrüßt. Dann werdet ihr mit über 250 Quests konfrontiert, die es zu erledigen gilt.

Diese Quests führen die Spielerinnen durch insgesamt 17 verschiedene Orte. Wir haben auch Zugang zu 25 Helden, 90 Begleitern, 300 Zaubersprüchen und mehr. Alles in Allem werden während des Early Access Inhalte fehlen, die erst beim Start verfügbar sein werden. Dazu gehören tatsächlich die Hauptquest-Linie des Spiels und eine Funktion namens Inselverteidigung. Neben dem frühen Zugang haben wir die Möglichkeit, Gründerpakete zu kaufen. Es stehen drei zur Verfügung, und sie enthalten Premium-Währung und eine Auswahl an Kosmetika. So sieht Waven aus: