Anastacia kehrt mit I’m Outta Lockdown-Tour 2022 nach Europa zurück

Pop-Star Anastacia kehrt mit ihrer I’m Outta Lockdown-Tour 2022 nach Europa zurück und macht dabei auch Halt in vielen Städten im deutschsprachigem Raum. Vom 02. bis 14. Oktober 2022 präsentiert die herausragende Interpretin all ihre Chartbreaker live in Stuttgart, Nürnberg, Wien, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Hannover und Hamburg. Am 01. Oktober steht zudem der Nachholtermin des Ulmer Konzertes auf dem Plan.

Background

Mehr als 30 Millionen Alben weltweit für die Multi-Platin-CDs „Not That Kind“, „Freak Of Nature“ und „Anastacia“ sowie „Heavy Rotation“ und „It’s A Man’s World“ verhalfen der zierlichen Powerfrau mit der gigantischen Röhre zu einer kometenhaften Karriere. Bestseller-Singles wie „I’m Outta Love“, „Paid My Dues“, „One Day In Your Life“ oder „Left Outside Alone“, die natürlich zum Tourneeprogramm gehören, markieren die zentralen Etappen ihres Aufstiegs.

Ihr letzter Longplayer „Evolution“ markierte die Rückkehr zu ihren Ursprüngen. Fesselnde Rocknummern wechseln sich mit einprägsamen Popsongs und bewegenden Balladen ab.

Anastacia ist auch die Geschichte eines triumphalen Aufbäumens gegen Schicksalsschläge. Auf ihrer bewegten Reise meisterte sie zahllose Herausforderungen und verlor dabei ihre Ziele nie aus dem Blick. Sie ist eine Kämpferin, die anderen Mut macht und dazu motiviert, positiv zu bleiben und niemals aufzugeben.

Anastacia Newkirk wurde in New York geboren, wuchs jedoch in Chicago auf. Mit 14 kehrte die Tochter eines Nightclubsängers und einer Schauspielerin nach Manhattan zurück. Sie versuchte sich in wechselnden Rollen und Engagements, unternahm kleine literarische Versuche. Dann erprobte sie sich als Songschreiberin, bevor sie als Tänzerin und Backgroundsängerin in die Musikszene eintauchte. Ihre Stunde schlug, als sie sich 1998 am MTV-Wettbewerb „The Cut“ beteiligte und mit „Not That Kind“ Furore machte.

Ihr Debütalbum „Not That Kind“ stürmte an die Spitzen der Charts und machte Anastacia zur Königin des neuen Soul. Die zweite CD „Freak Of Nature“ übertraf diesen Erfolg sogar noch und etablierte Anastacia endgültig als internationalen Star.

Anastacia I’m Outta Lockdown Tour – The 22nd Anniversary

01.10.2022 Ulm CCU (Nachholtermin)

02.10.2022 Stuttgart Beethovensaal

05.10.2022 Nürnberg Meistersingerhalle

06.10.2022 Wien Stadthalle F

08.10.2022 Frankfurt myticketJahrhunderthalle

09.10.2022 Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle

11.10.2022 Berlin Admiralspalast

12.10.2022 Hannover Kuppelsaal

14.10.2022 Hamburg Laeiszhalle