Among Us: Airship Map kommt am 31.3.2021

Seit der Release-Ankündigung von Among Us für die Switch ist es relativ ruhig um neuen Content rund um den Hype-Titel Among Us geworden – doch nun endlich gibt es einen Among Us Airship Map Release-Termin. Entwickler Innersloth verkündete nun, dass die neue Karte am 31.3.2021 als kostenloses Update verfügbar sein wird. Das Update wird zudem neue Aufgaben enthalten, euch sogar wählen lassen, in welchem Raum ihr startet, Ladders und ein Basis-Account-System für Moderation enthalten. Wenn das mal nicht Lust auf mehr macht?!