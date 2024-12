Amazons Warhammer 40K wird Realität, mit Henry Cavill am Ruder

Henry Cavill, der bekannte Warhammer 40K-Maniac, soll nicht nur am Projekt mitwirken, sondern auch als ausführender Produzent fungieren.

Über das Warhammer 40K-Projekt

Games Workshop hat bekannt gegeben, dass mit Amazon ein Deal über die “kreativen Richtlinien” für eine zukünftige Reihe von Filmen und Fernsehserien unterzeichnet wurde, die auf dem Warhammer 40.000-Universum basieren. Das Unternehmen hatte erstmals im Dezember 2023 angekündigt, dass es mit Amazon spricht. Ein Jahr später ist es nach einigen Auf und Abs so weit: “Es ist offiziell – Games Workshop und Amazon Studios haben ihren Deal abgeschlossen – die kreativen Richtlinien sind festgenagelt, und wir sind bereit, Warhammer auf die Leinwand zu bringen”, heißt es in der Ankündigung des Games Workshop. “Das bedeutet, dass wir jetzt eine Zusammenfassung und Bestellung für die Geschichten haben, die wir erzählen werden… ja, wir sagten Geschichten! Es hätte vielleicht ein Jahr gedauert, aber es war ein gut verbrachtes Jahr!”

Die Ankündigung enthält auch eine Erklärung zum Deal, die eine Option für Amazon beinhaltet, ähnliche Rechte für das Warhammer-Fantasy-Universum nach den Warhammer 40.000-Produktionen zu lizenzieren. “Um einige Warhammer-Neuigkeiten zu feiern, beschloss ich, eine Pilgerreise zu dem allerersten Ort zu machen, an dem ich vor über 30 Jahren Warhammer-Modelle gekauft habe… dem Little Shop, auf meiner Heimatinsel Jersey!” sagte Cavill auf Instagram. „Mein Team und ich haben zusammen mit den brillanten Köpfen von Games Workshop in Konzepträumen gearbeitet und Ansätze zur Ungeheuerlichkeit und Pracht der Warhammer-Welt aufgebrochen. Gemeinsam haben wir die Fülle der Charaktere durchgesehen und uns mit alten Bänden und Texten auseinandergesetzt. Es wird noch mehr kommen, also bleibt unbedingt dran!“