Warhammer 40.000-Serie mit Henry Cavill: Kommt sie oder nicht?

Wird die Warhammer 40.000-Serie nun doch nichts? Erste Unkenrufe werden laut, trotz Riesen-Budgets und toller Schauspieler!

Über Warhammer 40.000

Nachdem er Netflix’ The Witcher-Serie hinter sich gelassen hatte, richtete Henry Cavill seinen Blick auf einen Großbild-Neustart von Highlander und, was noch wichtiger ist, eine von Amazon unterstützte Warhammer 40.000-TV-Serie, die den Beginn einer (hoffentlich) langen Zusammenarbeit mit Games Workshop markieren würde. Doch plötzlich stehen die Zeichen auf Stopp: Das Unternehmen meint es sehr ernst damit, es entweder richtig zu machen oder überhaupt nicht zu machen. IGN hat davon berichtet – anscheinend gibt es kreative Differenzen, die dem Ganzen im Wege stehen. Denn egal, wie leidenschaftlich Henry Cavill bei all seinen Projekten ist, Warhammer 40.000 ist ein schwer zu zähmendes Biest, da Games Workshop notorisch streng ist.

Wenn es um sein Vorzeige-Sci-Fi-Universum außerhalb des Bereichs des Tabletop-Gaming geht, gibt es richtig viele Vorgaben! Wohlgemerkt, die meisten IP-Inhaber wollen sicherstellen, dass Kooperationen und Anpassungen richtig gemacht werden, und die Protagonisten korrekt dargestellt werden. Aber viel zu oft enden wir mit halbgebackenen Projekten, die dem Ausgangsmaterial kaum ähneln oder alles eher langweilig abläuft. Games Workshop ist unterdessen äußerst vorsichtig mit dem WH40K-Kanon und wie alles anderswo dargestellt wird, was es näher an Disney und Lucasfilms Umgang mit der Star Wars IP außerhalb von Film und Fernsehen bringt als so etwas wie der ziemlich lässige Umgang mit etwa Sonic the Hedgehog.