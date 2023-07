Amazon Prime Day 2023: Arlo mit Rabatten bis zu 50%

Neben Dangbei, Bowflex, XGIMI, Jackery, Dreame, Roborock und vielen weiteren serviert uns Arlo zum Amazon Prime Day (heute und morgen) Rabatte bis zu 50% auf ausgewählte Produkte.

Amazon Prime Day 2023: Arlo

Sicherheitstechnik zum Schnäppchenpreis: Zum ersten Mal wird sich Arlo, der Experte für Heimwerker-Sicherheitskameras, am 11. und 12. Juli am diesjährigen Amazon Prime Day beteiligen und eine Reihe von Angeboten dabeihaben. Käufer:innen können bis zu 50 Prozent sparen auf viele der preisgekrönten Produkte von Arlo, darunter beispielsweise die meistverkaufte Sicherheitskamera Arlo Pro 4, die drahtlose Videotürklingel und vieles mehr.

Arlo ist eine der vertrauenswürdigsten Marken in Europa, wenn es um intelligente Haussicherheit geht. Deswegen ist sie für zahlreiche Eigenheimbesitzer die erste Wahl geworden, wenn es um die Sicherheit der eigenen vier Wände geht. Beim Amazon Prime Day bietet Arlo ihnen gleich sechs Modelle für kurze Zeit zum Vorzugspreis an.

Die Nachfrage nach Überwachungstechnik fürs Zuhause ist von Jahr zu Jahr gestiegen. Nichts deutet darauf hin, dass dieses Wachstum zurückgeht. Laut Statista wollen bis 2027 mehr als 21 Millionen Menschen in smarte Gebäudesicherheit investieren. 2022 gab es 5,1 Millionen Nutzer:innen. Die Zahl der Anwender wird also steigen. Der Amazon Prime Day bietet ihnen für diese wichtige Investition die passende Gelegenheit. Neben Black Friday oder Cyber Monday ist der Prime Day einer der bekanntesten Shopping-Tage des Jahres. Allein im vergangenen Jahr wurden bei Amazon in nur 48 Stunden mehr als 300 Millionen Artikel verkauft. Dabei haben Kunden insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro gespart. Besuchen Sie die Arlo-Shop-Seite auf Amazon.de, um die unübersehbaren Angebote des Prime Day zu nutzen.