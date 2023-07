Amazon Prime Day: Dangbei hat Rabatte bis -28% im Gepäck

Der Amazon Prime Day steht vor der Tür und Dangbei gibt bekannt, dass im Zuge der Aktion Rabatte bis zu 28 Prozent auf sein großes Sortiment hochwertiger Smart-Projektoren angeboten werden: Egal ob 4K-Flaggschiff Dangbei Mars Pro, der meistverkaufte und offiziell von Netflix lizenzierte Emotn N1 Projektor oder der kompakte Dangbei Neo All-in-One-Smart-Projektor – jetzt ist die beste Gelegenheit, das Heimkinoerlebnis in den eigenen vier Wänden auf eine neue Stufe zu heben. Die Angebote sind nur für begrenzte Zeit verfügbar, schnell sein lohnt sich also!

Die Amazon Prime Day Dangbei Aktionen im Überblick

Dangbei Mars Pro: 499 € sparen (28 % Rabatt) – von 1799 € auf 1300 €



Als klassenbester 4K-Laser-Heimprojektor bietet der Dangbei Mars Pro unvergleichliche Leistung und setzt neue Standards in Sachen Bildqualität. Ausgestattet mit der fortschrittlichen ALPD®-Lasertechnologie liefert der Mars Pro konkurrenzlose echte 4K-Ultra-HD-Auflösung und beeindruckende Helligkeit, die ein fesselndes visuelles Erlebnis auf einer großen Bildfläche von bis zu 200 Zoll schafft. Ausgestattet mit der AI Realistic Pro Image Engine optimiert der Projektor jedes Bild in Echtzeit, was für einen neuen Grad an Realismus, Klarheit und Tiefe sorgt.

Der Mars Pro ist mit zwei eingebauten 10-W-Lautsprechern ausgestattet, die Dolby Audio und DTS-HD unterstützen und für ein beeindruckendes Klangerlebnis sorgen. Verschiedene superintelligente automatische Setup-Funktionen, die das Bild sofort in die perfekte Form bringen, sowie der exklusive Game Mode und die MEMC-Funktionalität machen den Dangbei Mars Pro zum vielseitigen Heimkino-Produkt.

Ausgestattet mit 4 GB RAM und 128 GB internem Speicher garantiert der Projektor ein flüssiges und reibungsloses visuelles Erlebnis. Zudem verfügt der Mars PRO über eine TÜV-Zertifizierung für einen geringen Blaulicht-Anteil, was zu einer geringeren Ermüdung der Augen beim ausgedehnten Film-Sessions beiträgt. Der Dangbei Mars Pro Projektor ist während des Prime Days zum außergewöhnlichen Preis von nur 1.299,99 € verfügbar. Bei jedem Kauf eines Dangbei Mars Pro erhält der Käufer entweder einen gratis Dongle oder eine gratis 3D-Brille dazu. → Offizielle Produktseite bei Amazon DE: Dangbei Mars Pro

Emotn N1: 120 € sparen (27 % Rabatt) – von 449 € auf 329 €



Für Serien- und Filmliebhaber ist der Emotn N1 Home Projektor mit offizieller Netflix-Lizenz ein Muss. Gleich nach dem Start gewährt der N1 einen Blick in die umfangreiche Netflix-Bibliothek und liefert reichhaltige Inhalte in nativer & klarer 1080P Full HD-Auflösung mit hoher Helligkeit und lebensechten Farben. Dank des praktischen ToF-Autofokus und der automatischen Keystone-Korrektur war die Einrichtung noch nie so einfach – in nur wenigen Sekunden zaubert der N1 so ein klares Full-HD-Bild auf die Leinwand. Durch den integrierten Standfuß kann der Projektionswinkel um bis zu 12 Grad verstellt werden, was noch mehr Komfort ermöglicht.

Die beiliegende Fernbedienung ermöglicht durch die Hotkeys für Netflix, Prime Video und YouTube mit wenigen Handgriffen den komfortablen Zugriff auf eine schier endlose Auswahl an Inhalten. Der Emotn N1 ist die perfekte Wahl für alle Entertainment-Fans und aktuell zum Preis von nur 329 € erhältlich.→ Offizielle Produktseite bei Amazon DE:Emotn N1

Dangbei Neo: 105 € sparen (15 % Rabatt) – von 699 € auf 594 €



Der Dangbei NEO ist der perfekte Miniprojektor für Unterwegs oder wechselnde Standorte zuhause. Dank seiner kompakten Abmessungen und seines geringen Gewichts lässt er sich mühelos transportieren und passt problemlos in Rucksack oder Sporttasche.

Klein aber Oho ist hier das Motto: Ein Bild mit bis zu 120 Zoll, eine FHD-Auflösung von 1080p mit 540 ISO-Lumen garantieren eine gestochen scharfe und lebendige Darstellung auf der Leinwand. Wie auch der Emotn N1 bietet der Neo eine native Netflix-Unterstützung direkt nach dem Auspacken. Das Mini-Kinoerlebnis wird durch die beiden eingebauten 6W-Lautsprecher und Dolby-Audio-Unterstützung noch verstärkt. Aktuell ist der Dangbei NEO für nur 594 € erhältlich.→ Offizielle Produktseite bei Amazon DE: Dangbei NEO