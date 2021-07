Alto’s Odyssey: The Lost City kommt am 16. Juli auf Apple Arcade

Mit Alto’s Odyssey: The Lost City bekommt Apple Arcade Zuwachs. Was dieser Titel kann, lest ihr gleich hier!

Über Alto’s Odyssey: The Lost City

Das Spiel ist ein Endlos-Runner mit Zen-Faktor. In meinem Test war ich hin und weg, wie makellos und fließend alles abläuft. Ich zitiere: Durch die beruhigende und doch gemütliche Atmosphäre wirkt dieser iOS-Titel wie ein kleiner Zufluchtsort. […] Die visuelle Präsentation ist definitiv einer der stärksten Punkte in diesem Titel. […] Ein Zen-Garten zum Mitnehmen: So lässt sich Alto‘s Odyssey in aller Kürze beschreiben. []… Wenn ihr nur im Entferntesten etwas für Endlos-Runner übrig habt, lasst euch Alto‘s Odyssey nicht entgehen! Dieses Spiel ist eines der besten Games überhaupt im App Store – ideal zum Abschalten und Genießen.

The Lost City bringt in dieses Spiel eine völlig neue Umgebung (erraten, die Verlorene Stadt) und weitere Herausforderungen. Klar kombiniert sich dieses neue Biom hervorragend mit den bereits bekannten, und wir können gespannt sein, was sich das Studio hinter Alto’s Odyssey: The Lost City alles für uns hat einfallen lassen. Ab 16. Juli können Apple Arcade-Abonnent:innen unter diesem Link das Game laden und genießen! Das Entwickler-Team Snowman hat zudem einen hervorragenden Trailer zusammengestellt, der kurz umreißt, was uns im neuesten Apple Arcade-Spiel erwartet: