Alpin Panorama Hotel Hubertus: Prädikat „Exzellent”

Wer Winter-Wellness der besonderen Art sucht, der kommt in das Alpin Panorama Hotel Hubertus. Das Sky Spa „Heaven & Hell” stellt Wellness im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf. Für seinen spektakulären Sky Pool ist das familiengeführte Hotel international bekannt. Im Alpenreych Park spielt sich wohltuende Wellness im Schnee ab. Rund um das Hotel laden die Dolomiten zum Wintersport.

Mit dem Prädikat „Exzellent” bewertet der falstaff Spa Award 2023 das Hotel Hubertus – und exzellent ist das Belvita Leading Wellness Hotel in der Tat. Ein 5.000 m² großer Park in einer atemberaubenden Panoramalage in den Bergen umgibt das Haus. Der 25 Meter lange outdoor Sky Pool sorgt für viel Aufsehen. Freischwebend zwischen Himmel und Erde, zum Teil verglast und mit freier Sicht vom Beckenboden nach unten, ist das Badeerlebnis im Sky Pool unvergleichlich. Das Sky Spa mit dem bezeichnenden Namen Heaven & Hell ist himmlisch schön und höllisch gut. Es schwebt in dem Freiraum zwischen dem sattblauen Himmel und dem idyllischen Tal. Der winterlichen Natur ganz nah kommt, wer im Alpenreych Park „Winterwellness im Schnee” genießt. Dampfende Outdoorpools, heiße Saunen, eine romantische Feuerstelle und weite Ausblicke lassen den Alltag schnell verblassen. Im Vitalzentrum und Alpenreych SPA im Alpin Panorama Hotel Hubertus dreht sich alles um Entspannung, Schönheit und Wohlbefinden.

Als Belvita Hotel garantiert das Alpin Panorama Hotel Hubertus für exklusiven Wellness- und authentischen Südtirol-Urlaub. Genießer freuen sich über traumhafte Zimmer und Suiten und ein modernes Restaurant mit fabelhaftem Ausblick auf die wunderschöne Bergwelt.